高雄觀光局搶攻日本旅遊市場 前進大阪、東京滿載而歸
高市府觀光局積極搶攻日本關西及關東地區旅遊市場，同時聯手高雄捷運公司共同行銷高雄國際觀光。13、14日再赴東京拜會「東急集團」與日本第二大旅行社「日本旅行株式會社」（Nippon Travel Agency, NTA）。局長高閔琳親自推介高雄在自由行、教育旅遊、會展（MICE）、銀髮族和永續旅遊的優勢，更端出觀光局加碼的國際旅客團體旅遊補助方案，強化日本NTA公司組團送客來高雄觀光旅遊的誘因。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳表示，今年6月16日高雄捷運公司與日本NTA公司，簽署高雄好玩卡在日代售合約，7月1日起，即正式在日本NTA超過400家門市上架販售，並強力放送高雄觀光資訊；NTA公司不僅在官網特別設置高雄旅遊專區，介紹高雄景點、美食與遊程資訊，更印製高雄旅遊銷售專刊於旗下所有門市放送，向日客大力行銷高雄自由行產品及觀光意象；母公司「JR西日本」（鐵道運輸業）也在8月18日派員來高雄觀光考察，並規劃推動跨國智慧旅遊。此外，觀光局更積極洽接鎖定未在交通運輸方面有億級人流的「東急電鐵」作為高雄未來重要的合作對象。
日本旅行株式會社NTA小谷野社長表示其與高雄的淵源很深，2018年首次拜訪高雄，也與高捷正式簽署合作備忘錄；今年是NTA成立118週年，2025年更有大阪萬國博覽會，屆時將有許多世界遊客湧入，高雄的行銷廣告必能大量接觸遊客，也希望台灣高雄方面在既有合作基礎與通路強化合作。也評估未來在大阪的門市設置「高雄館」的高雄主題展，搭配販售高雄好玩卡等相關旅遊產品，相信宣傳效果會更好，也藉此大量宣傳曝光高雄旅遊。
高雄捷運公司總經理王亞洲表示，高捷公司將持續優化捷運軟硬體、打造友善搭乘環境，後續將與高雄市觀光局持續合作推出不同主題旅遊套票商品，期望藉由資源合作共同行銷高雄國際觀光，吸引更多旅客搭乘高捷運暢遊高雄，讓海外旅客盡情探索高雄港都風光與人文景致的魅力。
觀光局進一步說明，在2023台日觀光高峰論壇圓滿落幕後，觀光局旋即聯袂高雄捷運公司，前往關西地區大阪府與關東地區東京都兩大重鎮。借助高捷公司的跨國合作平臺，整合線上及線下通路，強力曝光高雄知名景點與特色遊程產品，積極行銷推廣高雄國際觀光；期盼明年高雄舉辦2024台日觀光高峰論壇時，能吸引更多日本朋友親自造訪高雄，體驗高雄獨一無二的觀光魅力。更多資訊請上高雄旅遊網查詢。