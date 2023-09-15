天氣預報／明天又要下雨了！低壓狂奔逼近台灣　1圖看懂週末天氣

眼睛乾澀、發紅？小心可能是乾眼症　快用「乾眼症檢查量表」自我檢測！

▲眼睛乾澀、發紅？小心可能是乾眼症　快用「乾眼症檢查量表」自我檢測！
▲眼睛乾澀、發紅？小心可能是乾眼症　快用「乾眼症檢查量表」自我檢測！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】現代人離不開3C產品，長時間用眼過度可能會導致眼睛乾澀，許多人常常不以為意，認為眼睛眨一眨就好，但經過檢查後才發現是「乾眼症」導致的症狀。台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，民眾若為高風險族群可先透過「自我檢查量表」初步評估，若判斷為乾眼症，應積極就診評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黏液、淚水、脂質層問題　「這些」乾眼症狀

「淚膜」是眼球表面結構之一，由內而外可分為黏液層、淚水層、脂質層，3者缺一不可。孫啟欽理事長提到，很多人以為乾眼症就是眼睛中淚液分泌不足才導致的，但事實上其中一層分泌不足或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。

而乾眼症事實上也不只有乾眼症狀，孫啟欽理事長表示，眼睛痛、有灼熱感、經常流淚、畏光、視力模糊、有絲狀物黏附、眼睛容易疲倦、紅眼等都是乾眼症常見症狀，若不積極治療，長期下來可能會嚴重影響視力。

乾眼症高風險族群注意　快用檢測量表自我評估

孫啟欽理事長提到，65歲以上長者、長期暴露於空調環境者、長期配戴隱形眼鏡者、長期使用藥物、荷爾蒙改變（如：更年期女性）、剛接受過近視雷射或白內障手術者等都是乾眼症高風險群，可以依「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我評估：

  • 過去一週是否感覺：
    1. 眼睛乾澀（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    2. 眼睛畏光（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    3. 眼睛發紅有血絲（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    4. 眼睛痠痛（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    5. 眼睛有異物感（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    6. 眼睛分泌物很黏稠（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    7. 視力模糊（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
    8. 視力不佳（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
  • 過去一週是否有因眼睛不適對下列活動產生影響：
  1. 閱讀（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  2. 使用電腦／手機（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  3. 夜間開車（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  4. 看電視（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  • 過去一週眼睛是否在以下狀況下感覺不舒服：
  1. 刮風時、眼睛怕風（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  2. 在乾燥的環境（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
  3. 在冷氣房（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
以「OSDI＝（分數總合X25）／答題數總和」作為乾眼症評估分數，0－12分為「正常」；13－22分為「輕度乾眼症」；23－32分為「中度乾眼症」；33－100分則為「重度乾眼症」。孫啟欽理事長表示，若初步評估為乾眼症，應積極就診尋求專業諮詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59198

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

【健康Live直播】免疫疾病是什麼？跟免疫力低下一樣嗎？專家開講！

盛唐鉛中毒案醫師判7年6月　受害議員：我到現在手還會抖

長痘痘留痘疤怎辦？　醫告訴你「常見治療方式」擺脫危肌

扶助家庭每3戶就有1戶疾病纏身！　家扶籲：「這樣做」伴弱勢兒長出力量

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞