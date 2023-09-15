▲眼睛乾澀、發紅？小心可能是乾眼症　快用「乾眼症檢查量表」自我檢測！

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黏液、淚水、脂質層問題 「這些」乾眼症狀「淚膜」是眼球表面結構之一，由內而外可分為黏液層、淚水層、脂質層，3者缺一不可。孫啟欽理事長提到，很多人以為乾眼症就是眼睛中淚液分泌不足才導致的，但事實上其中一層分泌不足或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。
而乾眼症事實上也不只有乾眼症狀，孫啟欽理事長表示，眼睛痛、有灼熱感、經常流淚、畏光、視力模糊、有絲狀物黏附、眼睛容易疲倦、紅眼等都是乾眼症常見症狀，若不積極治療，長期下來可能會嚴重影響視力。
乾眼症高風險族群注意 快用檢測量表自我評估孫啟欽理事長提到，65歲以上長者、長期暴露於空調環境者、長期配戴隱形眼鏡者、長期使用藥物、荷爾蒙改變（如：更年期女性）、剛接受過近視雷射或白內障手術者等都是乾眼症高風險群，可以依「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我評估：
- 過去一週是否感覺：
- 眼睛乾澀（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 眼睛畏光（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 眼睛發紅有血絲（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 眼睛痠痛（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 眼睛有異物感（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 眼睛分泌物很黏稠（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 視力模糊（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 視力不佳（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分）
- 過去一週是否有因眼睛不適對下列活動產生影響：
- 閱讀（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 使用電腦／手機（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 夜間開車（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 看電視（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 過去一週眼睛是否在以下狀況下感覺不舒服：
- 刮風時、眼睛怕風（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 在乾燥的環境（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
- 在冷氣房（隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59198
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