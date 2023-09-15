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課堂變探索樂園　新上創新教學獲獎肯定　明星學府不受少子化衝擊

▲新上國小以「分徑合集、新上線」主題參與教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫，榮獲全國績優。（圖／新上國小提供）
▲新上國小以「分徑合集、新上線」主題參與教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫，榮獲全國績優。（圖／新上國小提供）

記者陳美嘉／高雄報導

傳統課堂變成有趣的探索樂園 ！10位老師的合作，開啟了10的10次方巨大能量，高雄市左營區新上國小創新「分組合作學習」教學法獲得全國績優獎肯定。推動長達9年的「教室小農」食農教育，讓教室的窗外就是農田，更是陸續受到全國校園關注與喜愛。以「美感素養為核心」結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造出都市中當代文青小農，也於今年榮獲藝術殿堂最高榮譽「教育部第9屆藝術教育貢獻獎」。

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新上國小校長王彥嵓為藝術貢獻獎得主，有「點子王校長」之稱，秉持學習歷任優質校長辦學精神，以創新思維推動校務，更是大力支持創新教學、食農教育與美感校園等，六年來大有斬獲，打造新上成為新竄起的明星小學。

王彥嵓表示，新上國小是兼具美感營造、性別友善、多元發展、藝術介入整合、幸福導向的小學，還在不斷進化之中，由於美感教育介入學校整體課程運作，深受社區民眾與親師生喜愛，已連續4年大幅增班，目前已經到達飽和程度。

▲新上國小開學日狂冒粉紅泡泡，搶搭全球熱門的「芭比」電影熱潮，在學校內設置了4座大大小小的真人版芭比娃娃夢幻盒。（圖／新上國小提供）
▲新上國小開學日狂冒粉紅泡泡，搶搭全球熱門的「芭比」電影熱潮，在學校內設置了4座大大小小的真人版芭比娃娃夢幻盒。（圖／新上國小提供）
新上國小10位老師三年前開始推動「分組合作學習」，此次以「分徑合集、新上線」主題參與教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫，榮獲全國績優，這是最高校園學習創新獲獎等級，讓良好的教學互動合作由新上國小萌芽，成為校園課堂日常風景，嘉惠更多學子。

分組合作學習強調以學習者為中心，提供學生主動思考、相互討論或小組練習的機會，教學不再侷限於老師的直接教導。在合作學習過程中，每位小組成員不僅要對自己的學習負責，也要幫助同組的成員學習；最常採用學生能力異質分組，便是運用學生差異，使不同特質的學生各盡所能，各得其所，不僅能降低差異造成的不利影響，更可讓學生得到適性發展。

▲「教室窗外就是農田」讓師生將教室前的花圃改闢為菜圃。（圖／新上國小提供）
▲「教室窗外就是農田」讓師生將教室前的花圃改闢為菜圃。（圖／新上國小提供）
創新的「食農教育」也讓新上國小受到全國校園關注。2022年通過食農教育法，新上國小教師腦力激盪，將食農教育融入在校園之中，一系列課程都有豐碩精彩的成果。其中「教室窗外就是農田」讓師生將教室前的花圃改闢為菜圃，四季都是收成季節，進而延伸至味覺、美感體驗等；為了帶著學生從早期的「牛耕文化」了解台灣農村文化與精神，真的將一頭牛從彰化帶來高雄，而為了迎接這頭牛的到來，寒假期間就在校園種下了150株玉米準備當成牛的食物，孩子們從期待到親近牛都超級興奮。

▲《一步蔬果‧小農雜學力》由新上國小老師賴秋江、校長王彥嵓共同撰寫。（圖／新上國小提供）
▲《一步蔬果‧小農雜學力》由新上國小老師賴秋江、校長王彥嵓共同撰寫。（圖／新上國小提供）
《一步蔬果‧小農雜學力》是目前最完整紀錄的食農教育前線實務書，由新上國小老師賴秋江、校長王彥嵓共同撰寫，完整記錄九年來校園推動食農教育歷程最前線紀錄。教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬希望藉這本書的出版，能讓更多人瞭解，食農教育可以如此簡單，那一片農田，原來可以就在教室窗外，每個學校都可以一起來試試！

此外，新上國小以「美感素養為核心」，結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造都市中的當代文青小農，於今年初榮獲「教育部第9屆藝術教育貢獻獎」，這也是校長王彥嵓個人生涯奪得的第三座大獎，成績亮眼。除了文青小農食農教育，學校用心推動扎根校園藝術教育，每個月推出不同主題的展覽會、達人才藝秀、聖誕慈善點燈祈福、校內紅點設計系列獎、愛社區兒童權益路跑等，將美感教育介入學校整體課程運作，這條獨特風格的「新上線」路線，讓孩子們一點都不想下車。

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