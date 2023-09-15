課堂變探索樂園　新上創新教學獲獎肯定　明星學府不受少子化衝擊

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王彥嵓表示，新上國小是兼具美感營造、性別友善、多元發展、藝術介入整合、幸福導向的小學，還在不斷進化之中，由於美感教育介入學校整體課程運作，深受社區民眾與親師生喜愛，已連續4年大幅增班，目前已經到達飽和程度。
新上國小10位老師三年前開始推動「分組合作學習」，此次以「分徑合集、新上線」主題參與教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫，榮獲全國績優，這是最高校園學習創新獲獎等級，讓良好的教學互動合作由新上國小萌芽，成為校園課堂日常風景，嘉惠更多學子。
分組合作學習強調以學習者為中心，提供學生主動思考、相互討論或小組練習的機會，教學不再侷限於老師的直接教導。在合作學習過程中，每位小組成員不僅要對自己的學習負責，也要幫助同組的成員學習；最常採用學生能力異質分組，便是運用學生差異，使不同特質的學生各盡所能，各得其所，不僅能降低差異造成的不利影響，更可讓學生得到適性發展。
創新的「食農教育」也讓新上國小受到全國校園關注。2022年通過食農教育法，新上國小教師腦力激盪，將食農教育融入在校園之中，一系列課程都有豐碩精彩的成果。其中「教室窗外就是農田」讓師生將教室前的花圃改闢為菜圃，四季都是收成季節，進而延伸至味覺、美感體驗等；為了帶著學生從早期的「牛耕文化」了解台灣農村文化與精神，真的將一頭牛從彰化帶來高雄，而為了迎接這頭牛的到來，寒假期間就在校園種下了150株玉米準備當成牛的食物，孩子們從期待到親近牛都超級興奮。
《一步蔬果‧小農雜學力》是目前最完整紀錄的食農教育前線實務書，由新上國小老師賴秋江、校長王彥嵓共同撰寫，完整記錄九年來校園推動食農教育歷程最前線紀錄。教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬希望藉這本書的出版，能讓更多人瞭解，食農教育可以如此簡單，那一片農田，原來可以就在教室窗外，每個學校都可以一起來試試！
此外，新上國小以「美感素養為核心」，結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造都市中的當代文青小農，於今年初榮獲「教育部第9屆藝術教育貢獻獎」，這也是校長王彥嵓個人生涯奪得的第三座大獎，成績亮眼。除了文青小農食農教育，學校用心推動扎根校園藝術教育，每個月推出不同主題的展覽會、達人才藝秀、聖誕慈善點燈祈福、校內紅點設計系列獎、愛社區兒童權益路跑等，將美感教育介入學校整體課程運作，這條獨特風格的「新上線」路線，讓孩子們一點都不想下車。