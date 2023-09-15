加速產業創新轉型！加工區處辦數位永續雙軸轉型產業共創沙龍

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交流活動，首先由中華亞太智慧物聯發展協會、KPMG安侯永續發展顧問公司及成功大學，針對數位永續雙軸轉型進行專題分享，提供思考如何在數位科技趨勢轉變與實踐中，導入資訊安全布局，擘劃數位永續產業韌性新藍圖。
而在產學支援落地輔導方面，由高雄大學、高雄科技大學、屏東大學、屏東科技大學、成功大學及義守大學等校，分享校際數位轉型產業輔導能量與案例，提供產業進行產學合作參考面向，鏈結區域性學研機構合作。
至於在數位轉型共創實證擴散分享方面，由兆米智慧檢測公司與先知科技公司分享數位轉型共創實證為公司帶來的效益，分別為穎威科技與兆米智慧運用AI賦能測試座探針瑕疵檢測，可供有意AI檢測增加產值的企業運用，另由龍業百起與先知科技運用螺絲扣件冷緞製程加工程生產資訊數據化及可視化管理，生產產能掌握度提升至90%，此系統可複製在扣件產業，進一步推廣到全球螺絲扣件業。
楊伯耕說，數位轉型共創實證計畫，主要推動產業跨界共創培育機制，鏈結南部製造業及資訊服務業供需兩端，以人才驅動產業構建數位創新應用，協助企業自主數位轉型，而自9月26日起科技產業園區將與工業區合併，加工出口區管理處亦將改制為經濟部產業園區管理局，所服務產業領域與廠商企業占全國製造業產值70%。
楊伯耕指出，此一計畫，今(112)年進入第3年，前2年已衍生南部產業轉型示範案例11案，帶動相關服務衍生產值逾9億元，而今年度共創實證計畫正進行3個月的POC場域實證階段，所衍生示範案例逐漸擴散到各級產業區域，為強化跨域資源串聯，與產學研各單位合作導入輔導資源共構數位轉型生態系統，以帶動產業邁向數位永續雙軸轉型之目標邁進。
(經濟部加工出口區管理處 廣告)