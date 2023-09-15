巷仔內／全球爭海外人才！借鏡日本他山之石：搶移工並非只靠政策

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日本以往沒有明確的移工政策，於1993年設立了技能實習生計劃（TITP），以傳授技能給來自發展中國家的實習生為名義，讓所謂的外來實習生填補了勞工的需求。但由於對實習生存有諸多限制，未能保護實習生的安全和福祉，TITP受到諸多抨擊，日本於今年4月提出檢討報告，建議廢除現行的TITP，轉而構建更為靈活的制度，讓實習生能夠自由轉業，並獲得留在日本長期就業的機會。雖然對於TITP的改革尚未定案，但日本重新檢討過去移工政策踏出重要一步。
針對一般勞工，日本在2019年推出「特定技能簽證」，針對食品業、農業等12個領域，給予1號簽證，獲得簽證的外籍移工可以在日本居留5年，而針對建設與造船兩個領域，則給予2號簽證，在符合條件下可以獲得永久居留權。然而，在今年2月底時僅有10人獲得2號簽證，可見效果不彰，於是日本在今年6月擴大2號簽證適用範圍，增加9個產業包括農業和汽車維修等等，希望確實發揮招攬海外人才的功用。
針對高階技術人才，日本也不斷擴大認定範圍，若符合資格，不僅可以攜帶家屬前往日本，配偶也能夠在日本就業，且只要居留3年就能申請永久居留，若積分夠高，還有機會進一步縮短為居留1年即可申請永久居留。另外，針對特殊高技能專業人員的簽證系統（J-Skip），可以跳過日本現行招攬外國人才的「積分制」，直接獲得高技能的專業簽證，若擁有碩士學位且年收逾2000萬日圓，在居住日本1年後，就可申請永久居留權。
針對年輕人才，日本積極招攬世界排名前百大的頂尖大學畢業生，延長其在日本的停留期限，以便他們在日本當地尋找工作，日本司法部表示，這項新政策目標是為了吸引「具有高潛力、有望在未來發揮積極作用的年輕人」。
政策與現實之間的落差
日本針對實習生、一般勞工、高階技術人才、畢業生各有不同的政策工具，但歸納比較後可以發現，日本政府是以提供永久居留權為核心，但這種程度的誘因是否足夠搶下海外人才，卻面臨大大的問號。
神戶大學副教授齊藤善久表示，不能僅在需要的時候把外國人才當作替代的勞動力，營造能讓外國人才與家人安心生活的環境才是重點。日本一向以「拒移民於門外」著稱，獨特的文化與語言，成為外籍人士在當地定居必須適應的門檻。幫助留學生尋找就業機會的服務業者告訴《日本經濟新聞》，日本企業過度重視日語能力，可能會妨礙獲得多樣化人才，留學生或許不擅長敬語表達，但在業務溝通上沒有問題。而對於日語的高度要求，某種程度上就像在篩除外籍移工。另外，雖然放寬移工可以攜帶配偶與家屬赴日，但是隨之而來的育兒環境又成為問題，語言不通始終是生活上的障礙。
日圓的疲軟也成為阻止移工前往日本的推力，外籍移工離鄉背井出國打拼，經濟考量非常重要，根據日本經濟研究中心估計，日本的外籍移工主要來源國，像是越南、印尼、中國、菲律賓、泰國等國，若當地工作的薪資能夠達到在日本工作的50％，就會減少移工赴日的意願。而換算各國GDP成長與薪資成長，再考慮到日圓貶值等因素，日本經濟研究中心預計，於2032年後，移工前往日本的經濟意願就會逐漸降低，導致日本吸引移工更加困難。
經濟誘因弱化，等於增加了社會營造接納外國人環境的重要性，這並非政府提供永久居留權就能解決。
移工是少子化社會的國安政策 應有長期戰略考量
對於移工的需求驅動因素，可以分成短期與長期。短期像是後疫情時代，在過去3年由於疫情影響而大幅縮編的產業，在疫情過去後需要迅速增加人手，因此在短期產生了人力缺口，許多國家的觀光業今年都面臨類似問題。
短期需求是來自勞動市場一時的供不應求，長期需求則是由於少子化與社會高齡化，勞動人口持續萎縮，導致整體勞動力供應下降，需要靠著移民來彌補人口流失速度，維持經濟成長。這點在日本、韓國以及台灣，由於新生兒快速減少，感受上特別強烈。
不僅移工需求有所不同，移工按照技術水準可分為藍領和白領，按照領域可分為產業移工與家事移工，按照年齡可分為留學生與退休人士再就業，不同移工群體有不同的特徵，也需要不同的政策工具。
討論移工政策時，根據需求驅動力與移工類型，各自分門別類，絕對不能混為一談，否則很容易在根本方向上就發生偏誤。比方說，日本在1990年代推出的TITP，顯然就是應對短期需求的方案，甚至到了2019年的勞工技能簽證，依舊缺乏日本社會需要填補人口的長期戰略思考。
若從長期需求的角度出發，永久居留權固然重要，但也僅是影響移工意願的其中一個因素，打開了水龍頭，但水能否流好流滿，不光是取得政府允許居留而已，還要整體環境能夠讓外籍人士感受到安居樂業，提供讓外籍人士滿意的生活願景與職涯發展路徑。政策工具上需要更多彈性與靈活度，減少審批管理的主位思維，更多地從促進融合出發，也需要社會大眾的配合。
就像《東亞論壇》評論日本移工政策的報導所說，日本最大的挑戰是改變人們對外國移工的理解，吸引移工是少子化日本的當務之急，攸關國家安全，而不是日本人展現善意，打開一道門給外國人。只有當以完全不同的角度出發，對移工規劃進行整體的戰略思考，才有機會在全球爭奪海外人才的大缺工時代脫穎而出。