中市議會支持防制活摘器官 議員籲規範健保抗排斥藥物治療
繼桃園、台北、新北、台南之後，台中市今三讀通過支持《打擊及防制活摘器官之世界宣言》推動的各國刑事立法運動提案，成為6都第5個通過此議案的市議會，該獲跨黨派議員聲援，共同呼籲國際停止從事不人道行為。有議員指出，有人到國內非法移植器官、回台灣使用健保支援抗排斥藥物的治療，卻讓全民買單，中央應正視此事建立規範。
記者顏幸如／台中報導
「反活摘之世界宣言」起源於2021年9月聯合國大會期間，5個來自歐美亞洲的非政府組織，為此提出具體辦法。近期柬埔寨人口販運出現活摘器官暴行，台灣人不僅是受害者，還有人協助黑幫成為加害者；加上中國黑箱器官等待時間短，已吸引許多台灣人前往，甚至有醫師仲介及協助不法移植。
臺中市議會今（15）日三讀通過支持《打擊及防制活摘器官之世界宣言》所推動的各國刑事立法運動提案，包括民進黨議員李天生、陳雅惠、曾威、江肇國、何文海，國民黨議員羅廷瑋、邱愛珊，民眾黨議員江和樹、時代力量議員吳佩芸等跨黨派議員，皆出席記者會聲援。
議員們指出，台中市議會全體通過提案是個起點，未來的路還很長，對於活摘器官應予以最嚴厲的譴責與查察，期待透過國際社會力量，讓所有發生此惡行的國家，都能夠停止從事不人道的行為，以符合國際人權與國際正義。此外，有些人違法換了器官，回台灣居然還使用健保給付，支援後續抗排斥藥物的治療，這種藥物非常貴，卻由全民買單，希望中央在健保部分能加以規範。