名家論壇》黎榮章／投蔡不投賴、投韓不投侯的人轉向支持誰？

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賴清德也有同樣狀況，雖然在民進黨支持者中，有高達88.6%的人表態支持賴清德，然而上次總統大選投給蔡英文的人當中，只有63.6%的人表態支持賴清德，顯然英粉也不等於賴粉。雖說「蔡粉轉賴粉」的情況比「韓粉轉侯粉」來得好，但也僅有6成左右的轉換率，表現差強人意。分析上次投給蔡英文的「英粉」轉向支持誰？結果發現，有21.1%的人轉向支持柯文哲、6.4%的人轉向支持郭台銘，從這樣的結果來看，柯文哲較有能力吸到蔡英文支持者和韓國瑜支持者的票，吸票能力比郭台銘來得強上許多。
進一步透過民調結果分析，究竟什麼樣的人在2020總統大選與這次選舉中投票意向產生轉變？首先分析這次表態轉向支持柯文哲的人，從年齡層來看，柯文哲在20-39歲有優勢，在這個年齡層當中，有將近四成的人是當初投給蔡英文的「英粉」，而這次卻表態支持柯文哲。而從教育程度來看，教育程度在專科和大學以上的族群中，也有較高比例的人是上次投蔡而這次轉支持柯，比例分別為25.9%和29%。不過若從政黨支持來分析，柯文哲並沒有搶走多少民進黨支持者的票，支持他的人，仍是以小黨支持者，或不偏好任何政黨的人為主。
至於轉向支持郭台銘的人，在年齡層方面，30-39歲的人中有10.3%的人當初投給韓國瑜，這次要改支持郭台銘，50-59歲的人中，有10.1%的人當初投韓、這次要投郭；在教育程度方面，和柯文哲的情況類似，在專科和大學以上的人中，有較高比例的人是當初投給蔡英文，而這次要投給郭台銘的，可見蔡英文的在專科以上的支持者中流失的最多；而在政黨傾向方面，時代力量的支持者中有26.9%的人四年前投給蔡英文、這次要投給郭台銘，其數值僅次於上次投蔡、這次繼續支持賴清德的比例。
不同於2020年是場激烈的一對一選舉，今年至今竟有四個參選人之多，自然不少支持者跳出藍綠框架，支持自己心儀人選，很多當初投蔡的40歲以下年輕人、專科以上學歷者、及時代力量支持者，如今轉支持柯文哲。而當初投韓的青壯世代（30到39歲、50到59歲）如今決定轉投郭，特別的是，當初有投給韓國瑜的民眾黨支持者中，也有超過一成如今要轉投給郭台銘，而不是要投給民眾黨主席柯文哲，對此柯文哲不可不慎。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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