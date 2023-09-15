獨／鐵粉跑了！郭台銘剛宣布副手　老虎軍團暗批沒誠信不再相挺

名家論壇》黎榮章／投蔡不投賴、投韓不投侯的人轉向支持誰？

▲距離總統大選投票日，即將倒數破百，自從鴻海創辦人郭台銘宣布將以獨立連署參選後，「三腳督」選局變成「四腳督」，民調支持度也在這波攪動下出現微妙變化。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）
▲距離總統大選投票日，即將倒數破百，自從鴻海創辦人郭台銘宣布將以獨立連署參選後，「三腳督」選局變成「四腳督」，民調支持度也在這波攪動下出現微妙變化。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）

文/黎榮章

距離總統大選投票日，即將倒數破百，自從鴻海創辦人郭台銘宣布將以獨立連署參選後，「三腳督」選局變成「四腳督」，民調支持度也在這波攪動下出現微妙變化，賴清德雖仍維持領頭羊地位，但幾個月來始終第二名的柯文哲，民調開始出現疲態，而「老三」侯友宜的支持度則開始呈現上升趨勢，國民黨內期望，侯友宜能藉由訪美造起來的聲勢，一舉超越柯文哲，成為第二名。由於賴清德的領先地位不被動搖，在野三強的整合，就成為近來政局關注焦點；藍白能否整合、整合後能否一舉落實政黨輪替，在接下來的三個多月裡，都還有很多可能性。

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根據QuickseeK快析民調中心上月底的民調結果，四名參選人支持度依序是賴清德支持度35.6%、柯文哲24.4%、侯友宜16.2%、郭台銘12.4%，透過交叉分析可發現，侯友宜的支持者很明顯都屬泛藍陣營：政黨傾向為國民黨的人，有64.7%支持侯友宜；然而，在上次總統大選中投給韓國瑜的人中，只有41.1%的人表態支持侯友宜，可見韓粉不等於國民黨支持者，在這群人中，有22.7%的韓粉表態支持柯文哲、21%的人表態支持郭台銘，目前看來，侯友宜還無法完全吸到韓粉的票。

賴清德也有同樣狀況，雖然在民進黨支持者中，有高達88.6%的人表態支持賴清德，然而上次總統大選投給蔡英文的人當中，只有63.6%的人表態支持賴清德，顯然英粉也不等於賴粉。雖說「蔡粉轉賴粉」的情況比「韓粉轉侯粉」來得好，但也僅有6成左右的轉換率，表現差強人意。分析上次投給蔡英文的「英粉」轉向支持誰？結果發現，有21.1%的人轉向支持柯文哲、6.4%的人轉向支持郭台銘，從這樣的結果來看，柯文哲較有能力吸到蔡英文支持者和韓國瑜支持者的票，吸票能力比郭台銘來得強上許多。 

▲2024總統大選支持度調查。（圖／QuickseeK提供）
▲2024總統大選支持度調查。（圖／QuickseeK提供）
進一步透過民調結果分析，究竟什麼樣的人在2020總統大選與這次選舉中投票意向產生轉變？首先分析這次表態轉向支持柯文哲的人，從年齡層來看，柯文哲在20-39歲有優勢，在這個年齡層當中，有將近四成的人是當初投給蔡英文的「英粉」，而這次卻表態支持柯文哲。而從教育程度來看，教育程度在專科和大學以上的族群中，也有較高比例的人是上次投蔡而這次轉支持柯，比例分別為25.9%和29%。不過若從政黨支持來分析，柯文哲並沒有搶走多少民進黨支持者的票，支持他的人，仍是以小黨支持者，或不偏好任何政黨的人為主。

至於轉向支持郭台銘的人，在年齡層方面，30-39歲的人中有10.3%的人當初投給韓國瑜，這次要改支持郭台銘，50-59歲的人中，有10.1%的人當初投韓、這次要投郭；在教育程度方面，和柯文哲的情況類似，在專科和大學以上的人中，有較高比例的人是當初投給蔡英文，而這次要投給郭台銘的，可見蔡英文的在專科以上的支持者中流失的最多；而在政黨傾向方面，時代力量的支持者中有26.9%的人四年前投給蔡英文、這次要投給郭台銘，其數值僅次於上次投蔡、這次繼續支持賴清德的比例。

▲2020、2024總統大選投票意向轉變分析。（圖／QuickseeK提供）
▲2020、2024總統大選投票意向轉變分析。（圖／QuickseeK提供）
不同於2020年是場激烈的一對一選舉，今年至今竟有四個參選人之多，自然不少支持者跳出藍綠框架，支持自己心儀人選，很多當初投蔡的40歲以下年輕人、專科以上學歷者、及時代力量支持者，如今轉支持柯文哲。而當初投韓的青壯世代（30到39歲、50到59歲）如今決定轉投郭，特別的是，當初有投給韓國瑜的民眾黨支持者中，也有超過一成如今要轉投給郭台銘，而不是要投給民眾黨主席柯文哲，對此柯文哲不可不慎。



●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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