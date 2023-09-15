看Arm前世今生！迎AI浪潮股價狂飆25%　死忠信徒孫正義笑呵呵

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Arm的前身為艾康電腦，1978年於英國劍橋創立，主要產品是微處理器設計方案，早在Arm於艾康電腦時代就與蘋果開始合作，研發出採用精簡指令集的新處理器，名為Arm（Acorn RISC Machine），之後遇上財務危機，由蘋果公司出面資助，並把Arm分割出來成為獨立子公司。
Arm自己不製造晶片，但將其技術智慧財產權（IP）授權給世界上許多半導體廠，其中包括Intel、IBM、LG半導體、NEC、SONY、飛利浦、Atmel、Broadcom、Cirrus Logic、Freescale、Actions等。這些半導體廠商使用Arm的架構，不用重頭打造晶片，因此能讓成本大大降低卻更有效率。最近一個年度財務報告上，Arm架構晶片出貨量共300億顆，累計出貨數逾2500億顆，顯見Arm產業地位。
1998年4月17日，Arm在英國倫敦證交所和美國納斯達克上市，之後蘋果公司向Arm董事會表示有意以85億美元的價格收購Arm，但遭到董事會拒絕，因為董事會認為Arm做為獨立公司更具價值。2016年7月日本科技業巨擘軟銀集團以320億美元收購Arm，認為可以強化對物聯網的投資布局，Arm至此成爲軟銀集團旗下全資子公司。
相較競爭對手一條龍「包山包海」的英特爾，Arm結盟IC設計公司、半導體代工廠，形成Arm陣營與之抗衡，整個Arm生態系也讓Arm市占越來越大。2020年9月，輝達有意迎娶Arm，認為Arm有出色的商業模式，一度擬砸下400億美元與軟銀達成「結婚協議」，轟動整個半導體界，因為一旦收購成功，將是當時半導體產業史上最大規模的收購案。
不過，該收購案卻遭到監管機構和大型企業，如高通、微軟、Google等的一致反對，認為一旦收購完成後，將會造成嚴重的競爭問題，使Arm無法保持中立性，最終收購案分手破局。同一時間，軟銀創辦人孫正義也決定規劃Arm再度IPO，此一消息也吸引蘋果、輝達、Google、超微、台積電與聯發科的投資。就連英特爾也認購注資，外界認為將對英特爾的晶圓代工業務有所幫助，讓英特爾與台積電、南韓三星電子等其他晶圓代工廠能處於平等地位。
而軟銀創辦人孫正義日前在Arm上市前接受採訪時說到，「我原本認為人類是地球上最聰明的，但第一次遇到比人類還聰明的東西，AI將超越人類的智慧，甚至遠遠超越人類」，他還說自從創立軟銀以來，他就一直是微處理器的支持者，雖然有人說AI對人類造成威脅，但他認為AI利大於弊，為了保護人類應該規範AI，稱自己就是AI的死忠信徒。如今在AI浪潮下，未來Arm的發展會帶來多少潛在商機，讓人很有想像空間。