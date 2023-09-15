李心潔罕曝右手隱疾！自爆飆罵調皮雙胞胎兒 結局超反轉
金馬影后李心潔在歌壇、影視界上都有傑出表現，如今還跨界藝術家身分，舉辦「不止於靜」畫展，並於今（15）日在台北舉行畫展開幕記者會，演藝圈好友如蔡康永、黃韻玲、陶晶瑩、林依晨紛紛現身力挺。李心潔受訪時提到因為常畫畫導致右手受傷，嚴重時連睡覺也沒辦法好好睡，她還分享雙胞胎兒子有一次調皮破壞了她的畫，讓她把兒子罵了一頓，沒想到後來這幅畫，竟成了母子3人的創作。
記者吳雨婕／台北報導
李心潔提到，因時常埋首繪畫，使用過度導致手受傷，因為自己不吃藥，最嚴重時就連睡覺也無法好好睡，只能透過瑜伽和泡熱水，讓肌肉與脊椎放鬆，最痛苦的，莫過於創作靈感與痛感㚒雜在一起。
全部的展品中，《孩子與我》是李心潔雙胞胎兒子5歲時調皮塗鴉破壞她的畫，意外變成母子3人的創作，從不喜歡到接受，回想當時，她笑說：「我畫畫這麼多年他們從來沒有（破壞）這種想法，那天晚上他們還裝睡，我隱隱約約覺得有聲音，結果看到他們在洗手，我想說怎麼有紅色顏料。」眼見心血被毀，她因此臭罵了兒子們一頓，「但想想他們也不會知道為什麼我這麼生氣，我就只好自己轉念。」
李心潔於1998年在台灣發行EP《自由》時，最愛的阿嬤離世，在異鄉的李心潔白天忙於工作，夜裡只能獨自悲傷。因緣際會下，受到法國電影《米娜的故事》中熱愛畫畫的女孩影響，李心潔於是開始繪畫，畫展定名爲「不止於靜」。其中展覽畫作裡的非賣品，即是李心潔以阿嬤過世為背景與感觸為靈感的畫作《阿嬤》，其餘的作品，她希望可以透過展出，找到欣賞它的買家。