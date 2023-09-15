蕭敬騰放閃了「臉貼美魔女經紀人」　被懷疑飛挪威結婚、拍婚紗

李心潔罕曝右手隱疾！自爆飆罵調皮雙胞胎兒　結局超反轉

▲李心潔舉辦畫展，提到因為長期畫畫，右手受傷一事。（圖／滾石唱片提供）
▲李心潔舉辦畫展，提到因為長期畫畫，右手受傷一事。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕／台北報導

金馬影后李心潔在歌壇、影視界上都有傑出表現，如今還跨界藝術家身分，舉辦「不止於靜」畫展，並於今（15）日在台北舉行畫展開幕記者會，演藝圈好友如蔡康永、黃韻玲、陶晶瑩、林依晨紛紛現身力挺。李心潔受訪時提到因為常畫畫導致右手受傷，嚴重時連睡覺也沒辦法好好睡，她還分享雙胞胎兒子有一次調皮破壞了她的畫，讓她把兒子罵了一頓，沒想到後來這幅畫，竟成了母子3人的創作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李心潔提到，因時常埋首繪畫，使用過度導致手受傷，因為自己不吃藥，最嚴重時就連睡覺也無法好好睡，只能透過瑜伽和泡熱水，讓肌肉與脊椎放鬆，最痛苦的，莫過於創作靈感與痛感㚒雜在一起。

▲李心潔舉辦畫展，蔡康永、林依晨都來力挺。（圖／滾石唱片提供）
▲▼李心潔（上圖）舉辦畫展，蔡康永（下圖中）、林依晨（下圖右）都來力挺。（圖／滾石唱片提供）
▲李心潔舉辦畫展，蔡康永、林依晨都來力挺。（圖／記者吳雨婕攝）
 
全部的展品中，《孩子與我》是李心潔雙胞胎兒子5歲時調皮塗鴉破壞她的畫，意外變成母子3人的創作，從不喜歡到接受，回想當時，她笑說：「我畫畫這麼多年他們從來沒有（破壞）這種想法，那天晚上他們還裝睡，我隱隱約約覺得有聲音，結果看到他們在洗手，我想說怎麼有紅色顏料。」眼見心血被毀，她因此臭罵了兒子們一頓，「但想想他們也不會知道為什麼我這麼生氣，我就只好自己轉念。」

李心潔於1998年在台灣發行EP《自由》時，最愛的阿嬤離世，在異鄉的李心潔白天忙於工作，夜裡只能獨自悲傷。因緣際會下，受到法國電影《米娜的故事》中熱愛畫畫的女孩影響，李心潔於是開始繪畫，畫展定名爲「不止於靜」。其中展覽畫作裡的非賣品，即是李心潔以阿嬤過世為背景與感觸為靈感的畫作《阿嬤》，其餘的作品，她希望可以透過展出，找到欣賞它的買家。

影音／李心潔開唱尪彭順也來了！卻「委屈睡客廳」整整2周

野生李心潔被捕獲！「帶7歲雙胞胎萌兒逛展」　親子互動全曝光

李心潔專訪／談老公「沒什麼掛礙」！雙胞胎超懂事　主動捐零用錢

李玟驟逝！李心潔「至今無法接受」　呼籲要找到平衡身心的方法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞