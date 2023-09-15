推動有機生活、永續世界　世界有機青年高峰會圓滿落幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣在政策上納入永續經營的理念，從推動有機促進辦公室再透過有機農業相關法規輔導農友轉向有機道路，都是縣府在政策執行上負責任的表現。而去年(111年)花蓮縣政府減少了7%以上的碳排量，在傳統產業上也開始與建築業啟動對於建材選擇的對談，而讓智慧農業從小扎根在教育上，進而讓農業通往永續之路。此外，縣府對農友每年給予有機資材補貼，也是全國唯一地方政府全力支持農友免費有機農業檢測，透過各項政策推動，讓花蓮縣的有機面積成為全國之冠。
高峰會首先由行銷工作坊方式介紹本地市場發展，分別就慢食、有機再生農業運動、地方食材可靠性與生態保護、以及在地有機參與式共保系統等議題就菲律賓、韓國與斯里蘭卡三國如何結合本地市場展進行分享。
在進入國外市場為主題的行銷工作坊中，分享有機香料出口案例、有機茶葉的營運模式如何對於茶農、業者以及在生產過程的環保方式取得成功並打入歐美等地市場等進行分享。
而回到台灣案例研究，由ABBA農業諮詢公司創辦人/有機青年大使Anuadha Ranasinghe主持，並由富里青年鍾雨恩分享成立「富里製造農村實驗基地」地方創生青年培力工作站，結合地方創生雨農業的連結、光復鄉柯春伎女士復育馬太鞍在地原生小米與發展原鄉食農教育藍圖、里仁有限公司行銷經理陳美慈分享里仁社會企業參與社會互助與環境永續經驗。
活動最後一場以前進之路為主題，探討適合全年齡層的有機生活、非食品有機部門在有機紡織品與化妝品、基因改造和有機農業、韓國反基因改造運動等議題，分別由來自英國、日本、比利時以及韓國講者分享。