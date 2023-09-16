今日來講股／台股下周季線區間整理　蘋概臉綠仍可留意這些族群

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陳威伯指出，果粉忠誠度高、死忠粉絲多，因此各地銷售可能都還可以期待，但這次中國大陸銷售卻被許多外資質疑，主要是因為美中科技戰持續，先前華為推出Mate 60 Pro智慧手機，據傳網速可達5G水準，預購數量上看2500萬支，引發美方不滿，傳出要加強對中的晶片禁令，而中國也不甘示弱，規定公務員在工作時不得使用國外手機，蘋果將首當其衝。
陳威伯表示，再加上中國大陸整體經濟衰退不振，都可能影響中國大陸蘋果手機的銷售狀況，恐會侵蝕蘋果手機的銷售佔比，因此外界都預估中國大陸這次蘋果新機銷售可能沒有那麼樂觀，連帶也使得蘋果股價疲弱，台股蘋概股也「青筍筍」，像是鴻海、大立光都偏弱，大立光技術型態均線都呈現空方，要回到多方仍需一些時間，後續蘋概股是否反彈還是要再觀察，但近期投資朋友可能得保守看待一點。
美國日前公佈8月CPI（美國消費者價格指數）年增率為3.7%，較預期的3.6%稍高一點。陳威伯指出，目前市場普遍認為9月利率決策可能會按兵不動，但如果CPI這樣的態勢延續、無法降溫或壓到3%以下，11月升息陰霾將揮之不去，對整體股市會形成比較大的壓力，而台股無法獨善其身，尤其又卡到台股年底選舉行情，複雜程度將加大。
陳威伯認為目前大盤結構是台股8月下跌、9月進行打底，14日走高帶動月均線、月均線上揚，15日站上季線，但要小心台股大盤仍面臨前高壓力，也就是季均線壓力，站上的話對市場有利，但投資朋友不要期待現在台股會像之前動不動就是多頭，就算站上季線也容易拉回整理，因此展望下周預計是區間整理的格局，但仍可偏多操作，遇到拉回可做布局。
至於要找什麼樣的題材？陳威伯指出，雖然這次蘋果新機銷售被外資機構質疑可能沒有像過去榮景那樣好，但還是可以留意網通族群、光通訊與Type-C相關，換了Type-C之後應用也會變多。另外，特斯拉近期股價不斷上漲，因此相關電動車、車用電子零組件族群也可以留意。
話題AI族群部分，近來如緯創、廣達、英業達每天成交量都有上萬張，仍是盤面焦點，但他認為AI族群比較偏短線的操作，籌碼還是相對凌亂，建議不要追高，因為還不真正具備多方架構，仍需時間去整理籌碼。
而「矽光子」近來成為財經關鍵字，討論度越來越高，甚至有「矽光子概念股」出現，但陳威伯坦言現在談「矽光子」商機還太早，近來「矽光子」會火紅也是因為AI需求的關係，因為AI應用很廣，往後看至少10年，但其實原本封裝、光學元件、網通、光通訊等領域在業界就是顯學了，國際大廠英特爾、輝達與博通都在布局，台積電、日月光也搶進投入研發，只是「矽光子」技術較為複雜，現在談哪些廠商可以受惠都還太早。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。