林可彤生到「怪兒」還推薦姐妹生2胎 林又立認愛超反常竟是被逼
林可彤和林又立共同創立運動品牌「hyphy」迎接6週年，今（15）日舉辦慶祝派對。林可彤相當滿意職業婦女的生活，推薦身邊的人都要生2胎，只是生了「怪兒」，為了當公主就拿剪刀剪雞雞。林又立和男友遠距離戀愛，大概2個月才見一次，要生也有難度，而且她個性比較低調，就算有小孩也要被拍到才會公開，間接透露這回她願意大方認愛，其實是被男友逼的，因為曾被問：「為什麼不能讓大家知道？」
記者蔡依庭／台北報導
36歲林又立和圈外大12歲男友認識7年才交往，以往偏低調的她，難得大方官宣嚇到林可彤，身邊友人還以為她帳號被盜用。她透露其實男友認為可以公開，不覺得有什麼問題，還問過她：「為什麼不能讓大家知道？」讓她下定決心給男友驚喜也分享喜悅給大家。
林可彤之前分享，小兒子Aston為了想當公主就拿剪刀剪自己的雞雞，還脫口而出：「他真的超怪！」但現在Aston改愛《汪汪隊立大功》，所以疑似想當狗狗，黏著她的時候都會舔她。林可彤始終不懂兒子想法，導致以後不敢再和他亂開玩笑。
林又立對於生小孩不強求，畢竟2個月才能見男友一次，不過她有凍卵，所以心裡應該是有想生的念頭，也允諾「如果中，就生」。談及男友吸引人的地方，她說：「非常幽默，反應快思路清晰，在商業上也會給很多建議，就像有免費顧問，他隨時都可以逗我笑。」