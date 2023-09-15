「嘉義優鮮」首度與台灣電影盛事金馬獎推出聯名禮盒

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今發佈會邀集通過審查、加入嘉義優鮮大家庭的新血業者齊聚，縣農會總幹事黃貞瑜、各鄉鎮農會代表及各級民代到場關心，延續前一年度再次邀請三金御用主持人楊千霈擔任名人導師，以演藝圈經驗談講述創造自我獨特品牌的重要性，翁章梁也分享創立、經營的歷程，勉業者重視品牌，更一再強調「有品牌，就有責任！」
農業處表示，首波搭配中秋檔期，在9月15日至10月31日期間，推出限定「中秋特輯-花好月圓．優鮮有禮」活動，除滿額折扣碼還有抽好禮，主打24小時隨時到指定下單全家店舖取貨，翁縣長今天也帶著楊千霈示範下單流程，只花5分鐘就訂購完成，快速又方便。
今年更邁入全新里程碑，優鮮業者－老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」今首度亮相，選用嘉義縣山、海、平原的特色農業產業，金萱烏龍茶、香蕉、海鹽研發全新口味方塊酥，由台中科技大學商業設計系師生設計包裝，團隊裡來自竹崎鄉的同學以家鄉印象為題，將禮盒命名「嘉義線」，導入光柵、全息投影概念，成功將傳統農業藝術精品化。
翁章梁說，今年總計受理申請199件新產品，由縣府為民眾擔任守門員，從食安品管、品牌特色以及行銷發展潛力等面向評分審查，計有72家業者、144項產品審查通過，合格率73%，消費者可認明貼在產品上的優鮮標章並透過QR-code追溯來歷，經過3年經營大家慢慢熟悉這項品牌，未來將更積極推送到消費者面前。