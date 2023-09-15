獨／鐵粉跑了！郭台銘剛宣布副手　老虎軍團暗批沒誠信不再相挺

自稱「心理諮詢師」卻讀法律專業　她質疑賴佩霞：是否取得證照？

▲藝人賴佩霞近日因為擔任鴻海創辦人郭台銘副手後，捲入不少風波。（圖／資料照）
▲藝人賴佩霞近日因為擔任鴻海創辦人郭台銘副手後，捲入不少風波。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布副手為藝人賴佩霞，不過爭議連環爆，對此，資深媒體人黃光芹今（15）日再指，賴佩霞自稱是「心理諮詢師」，不過真正的「諮商心理師」，須為相關心理研究所主修諮商心理，完成一年的實習訓練成績及格，取得碩士以上學位，且通過國家專技人員考試取得心理師證照，但賴佩霞學的是國際關係和法律，卻以諮「詢」規避諮「商」，質疑「是否有取得證照？」。

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黃光芹說，昨天接到「哈佛甘迺迪學院」校友的來函，內容指稱，賴佩霞曾到哈佛甘迺迪學院進修，因為她是線上的課程，所以學校根本沒有承認，由於她一直要求加入哈佛大學中華民國的同學會，但經同學會討論後否決，因為他們曾向學校查證，學校並沒有承認線上進修的課程。

黃光芹指出，賴佩霞在名為《Dr.賴佩霞》官網中的介紹，除了大剌剌頂著「美國哈佛大學甘迺廸學院」的招牌，另外所謂「NGH國際催眠師證照班」，乃一10+2天（實體加線上）的課程。

黃光芹再指，根據「心理師法」規定，諮商心理師須為相關心理研究所主修諮商心理，完成一年的實習訓練成績及格，取得碩士以上學位，且通過國家專技人員考試取得心理師證照，才能稱為「諮商心理師」，即使賴佩霞在中國暨南大學的碩、博士學位經過認證，她學的也是國際關係和法律，並無碩士以上諮商心理方面的主修，「她曾經以此身份執業，是否有取得證照？顯然有疑義」。

黃光芹認為，賴佩霞或許有與心理諮商相關的豐富內涵，這一點自己不強烈質疑，而所謂法定「心理諮商師」，也曾經在介紹賴佩霞的履歷中出現，諮「詢」不應為諮「商」的規避詞，否則她服務的對象，會產生混淆。

黃光芹呼籲，參選正、副總統，均須經過嚴格的檢驗，國籍和學經歷是基本款，此事攸關參選人的誠信，賴佩霞應誠實面對，郭辦也必須當危機來處理。

稍早郭辦也針對「哈佛學位」回應，賴佩霞個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。

▲資深媒體人黃光芹指出，藝人賴佩霞自稱「心理諮詢師」恐怕有問題。（圖／翻攝自黃光芹臉書）
▲資深媒體人黃光芹指出，藝人賴佩霞自稱「心理諮詢師」恐怕有問題。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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