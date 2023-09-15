自稱「心理諮詢師」卻讀法律專業　她質疑賴佩霞：是否取得證照？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃光芹指出，賴佩霞在名為《Dr.賴佩霞》官網中的介紹，除了大剌剌頂著「美國哈佛大學甘迺廸學院」的招牌，另外所謂「NGH國際催眠師證照班」，乃一10+2天（實體加線上）的課程。
黃光芹再指，根據「心理師法」規定，諮商心理師須為相關心理研究所主修諮商心理，完成一年的實習訓練成績及格，取得碩士以上學位，且通過國家專技人員考試取得心理師證照，才能稱為「諮商心理師」，即使賴佩霞在中國暨南大學的碩、博士學位經過認證，她學的也是國際關係和法律，並無碩士以上諮商心理方面的主修，「她曾經以此身份執業，是否有取得證照？顯然有疑義」。
黃光芹認為，賴佩霞或許有與心理諮商相關的豐富內涵，這一點自己不強烈質疑，而所謂法定「心理諮商師」，也曾經在介紹賴佩霞的履歷中出現，諮「詢」不應為諮「商」的規避詞，否則她服務的對象，會產生混淆。
黃光芹呼籲，參選正、副總統，均須經過嚴格的檢驗，國籍和學經歷是基本款，此事攸關參選人的誠信，賴佩霞應誠實面對，郭辦也必須當危機來處理。
稍早郭辦也針對「哈佛學位」回應，賴佩霞個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。