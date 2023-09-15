▲終結老婦頻尿疼痛！ 微創經皮腎臟造廔碎石術助攻

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感染性腎結石 好發因子為「泌尿道感染」奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師李高漢指出，感染性結石占了所有結石的5至15%，而它的好發因子是泌尿道感染，因此感染性結石在女性要比男性常見，比例大概是2：1；另外，一些泌尿道感染的好發族群(如：老年人、糖尿病病人、脊椎損傷造成長期不活動、神經性膀胱病人)也可能會因為尿路阻塞而增加泌尿道感染的機會，後續形成感染性腎結石，這類結石若常期放任不管，很容易會引發嚴重併發症，如：敗血症、腎衰竭、休克甚至死亡。
微創經皮腎臟造廔碎石手術 傷口小、降復發機率李高漢說明，對於複雜感染性結石病人除了抗生素治療外，傳統上使用經皮腎臟造廔碎石手術，但由於傳統傷口較大，穿刺角度受限制，比較沒辦法一次把結石都清理乾淨，因此後續復發機會也較高。但「微創經皮腎臟造廔碎石手術」傷口較小，因此若一個角度的結石沒清理乾淨，可再建立另外一個穿刺通道或併用軟式輸尿管腎臟鏡及高能量鈥雷射做雙鏡聯合碎石手術，來治療殘存結石，避免後續結石再形成。
術後仍需定期追蹤 尿液檢查及腹部X光、超音波李高漢表示，「微創經皮腎臟造廔碎石手術」，不但可搭配多種方式提高結石清除率，術後也能降低疼痛、出血、住院天數、感染等風險，迄今已完成500多例，為民眾提供另一種治療選擇。
要提醒的是，感染性結石病人在結石治療完成後，後續仍建議定期回診，每三至六個月接受尿液檢查及腹部X光或超音波，避免結石復發及併發症的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59205
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