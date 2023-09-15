屏東衛生局抽驗中秋應景食品　守護民眾食安

中秋佳節月圓人團圓，少不了聚餐、烤肉及大啖月餅等應景食品，為了確保民眾能夠安心選購食品並放心享用，屏東縣府衛生局積極展開中秋應景食品抽驗，共抽驗80件食品，檢驗結果均符合相關規定。同時，衛生福利部食品藥物管理署的專案計畫也得以落實，加強對應景餐飲業和製造場所的食品良好衛生規範(GHP)準則的稽查，結果顯示1家餐飲業和2家製造業存在部分不足之處，經過輔導和限期改進，已經全部達到標準。
記者莊全成／屏東報導
衛生局指出，本次中秋節的抽驗範圍包括綠豆椪、魚丸、米血糕、雞肉、豬肉、牛板、韓式燒肉、草蝦以及月餅內餡等多種食品，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、硼酸及其鹽類、食品中的甜味劑（多重分析13項）、媒焦色素、鉛、鎘、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、孔雀綠、結晶紫及其代謝物（4項）、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析（410項）、沙門氏菌、大腸桿菌O157:H7、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌等共80件。
局長張秀君呼籲，民眾在選購中秋食品時，應注意店家的環境衛生和產品包裝是否完整，同時確認有效日期。對於烤肉食材的選擇，建議優先選用天然新鮮的原型食材，並在烤肉前將所有食材充分清洗。生、熟食材在烤肉時務必分開處理，使用不同的盛裝器具和夾子，以避免交叉污染。此外，生鮮食材不應長時間暴露在室溫下，應保持適當的保存溫度，同時確保所有食材充分烤熟後再食用。