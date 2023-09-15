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JPEX涉詐騙！亞洲區塊鏈大樓秒全撤空　台灣區代言人陳零九發聲了

▲陳零九為JPEX台灣區代言人。（圖／JPEX）
▲陳零九為JPEX台灣區代言人。（圖／JPEX）

記者林莞茜／綜合報導

香港證券及期貨事務監察委員會於本（9）月13日的聲明中，點名虛擬貨幣交易平台JPEX未向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，也有散戶投資者投訴，未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現帳戶結餘被減少及更改等狀況，香港網紅也紛紛發文切割，而台灣區代言人陳零九，在事隔兩天後，稍早於限時動態稱雙方合作，已於2023年7月底結束合作，目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中。

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據了解，JPEX是在jp-ex.io網站上運作的虛擬資產交易平台，該網站自2022年7月8日起已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，香港證監會在聲明中提到，JPEX虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，然JPEX集團旗下的實體，一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照等6大疑點。

消息一出，JPEX 交易所隔日已無法出金，且原在 9 月 13、14 日於新加坡參展的JPEX 在 Token2049 攤位，更全部淨空，此後，香港網紅紛紛發文切割，曾擔任香港區品牌大使的藝人張智霖，也透過經紀人表示其早已明確向JPEX表示「在未取得牌照前，不得使用該藝人的肖像做為廣告宣傳。」

而台灣區代言人陳零九，在事發2天後，稍早於臉書、IG發布限時動態，指稱「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」

▲陳零九為JPEX台灣區代言人。（圖／翻攝自陳零九臉書）
▲陳零九稱JPEX台灣區代言人合作已於2023年7月底結束。（圖／翻攝自陳零九臉書）
不過此前，已有不少網友憤而前往陳零九的臉書，於貼文下留言要求他給個交代「作為JPEX代言人會負責嗎？」、「敢背書，就要敢負責」、「零韭割出事囉」，指控他是「詐騙集團代言人」。

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