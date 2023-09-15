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台籃失速列車／稱T1粗暴無理　太陽球團：將循法律途徑捍衛權益

▲臺中太陽稱被聯盟差別對待，將透過法律途徑保障權益。（圖／資料照）
▲臺中太陽稱被聯盟差別對待，將透過法律途徑保障權益。（圖／資料照）

記者黃建霖/綜合報導

台灣運彩xT1聯盟今（15）日宣布臺中太陽因財務審核未過，因此未能取得參賽資格。之後太陽球團也對此做出回應，直言被聯盟差別對待，被要求提出更嚴格之財務證明文件。

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稍早聯盟公告指出，太陽球團申請2023-24賽季聯盟參賽資格，經聯盟常務理事會多次審查，皆無法符合聯盟規章之財務資格規範，因此於第22次常務理事會決議不予通過2023-24賽季參賽資格。

太陽球團則表示對方做法粗暴，且相較於其他球團，自己明顯被差別對待，後者將要求「T1聯盟說明就本公司（球團）參賽資格認定，為何前後翻異不一，如同兒戲外，並將循法律途徑捍衛本公司（球團）權益。」

對於T1聯盟公告不通過太陽球團的新賽季參賽資格，後者回應如下：

一、T1聯盟112年7月7日第一屆第16次常務理事會審查財務狀況後，同時通過桃園雲豹、臺中太陽、台南台鋼獵鷹在2023-2024賽季參賽資格。並請其他尚未取得資格之球隊，補提文件。此有該次會議記錄可查。

二、T1聯盟卻於後續常務理事會要求本公司（球團）提供與其他球團更嚴格之財務證明文件。本公司基於協助聯盟運作之立場，均盡量配合提出。惟T1聯盟於112年9月8日週五下午更要求本公司（球團）於112年9月14日週四傍晚18時前將新台幣5000萬元辦妥信託。因事發突然，本公司已向T1聯盟說明一時難以尋得合適金融機構辦理，以及需要詢問銀行信託申辦所需時間，6天期限內（含週六、週日）實屬難以完成信託。T1聯盟竟直接於112年9月15日不通過本公司（球團）新賽季參賽資格，罔顧隊職員、贊助廠商、球迷之權益。

三、對於T1聯盟粗暴無理之作法，完全漠視近來球員為了備戰的努力，並忽略全體隊職員之工作機會及其家庭所需，本公司（球團）深感痛心與遺憾。本公司（球團）除嚴正要求T1聯盟說明就本公司（球團）參賽資格認定，為何前後翻異不一，如同兒戲外，並將循法律途徑捍衛本公司（球團）權益。如造成本公司（球團）、球員、贊助廠商權益損失，本公司定將向T1聯盟及相關失職人員求償。

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