李亦伸專欄／台灣職籃「復仇者聯盟」

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩聯盟醞釀另組「超級聯盟」另外一個因素是企業間的情緒、對立難解。兩年前的利害關係和利益衝突已經改變，新的敵人出現，舊的敵人轉化為盟友，加上企業老闆間情誼、利益考量，另組「超級聯盟」打天下意外成為台灣職籃新潮流。
老闆有錢，就是任性，非常合乎台灣職籃過去幾年市場趨勢和生態。
如果明年夏天「超級聯盟」真的另起爐灶新創舞台，PLG、T1兩聯盟剩下四支球團台新、台鋼、鋼鐵人、雲豹怎麼辦?
這四個集團、企業也很有實力，輸人不輸陣，此仇不報非君子，四隊另組「復仇者聯盟」對抗「超級聯盟」，這會是更精采台灣職籃瘋狂史記。
台灣職籃兩聯盟才發展三年各球團已經離心離德，企業間情緒很多，各有立場，難以化解。
台灣職業球團老闆有超強主導意識，聯盟都是虛設，各職業球團老闆才是最終決策者，因為聯盟所有人都是領球團老闆薪水。中職如此，台灣職籃兩聯盟更是如此，老闆意向和喜好是最重要決策。
球團聲音和老闆主導權大於聯盟，台灣職業運動永遠處於「老闆決定一切」現實，當2-3支球團老闆開始集結另組新聯盟，西瓜靠大邊，利益重新分配，聯盟很容易瓦解。
台灣職籃兩聯盟各自獨立，跨聯盟例行賽，季後賽打出兩聯盟冠軍爭台灣職籃總冠軍，這是很棒格局和市場規畫。
即使兩聯盟合作，一個聯盟10支球團，也是不錯格局，何苦一定要分裂分立，瓦解對手。
超級聯盟刻意要排除其他四支企業球團，企業之間利害關係和利益糾葛，外界難以想像。
如果超級聯盟持續推動，復仇者聯盟是不是也要在未來一年陸續啟動，建立新機制，面對未來可能變局和變數，讓職籃真正能永續經營，成為台灣籃球產業基礎，這是復仇者聯盟展現對抗實力和競爭性的開始。
組聯盟比組球團容易，台灣職籃真的無奇不有。
一個三年聯盟和一個只打兩年聯盟，現在就在商議分裂分立，各自集結、各自努力，也是奇葩。
台灣職籃兩聯盟很快走過顛峰，接下來是好是壞，是福是禍，只能各自努力。
35歲林書豪現在成了台灣職籃唯一指標，新北國王唯一也是最大優勢就是簽下林書豪，這讓球團更有底氣和競爭力，但林書豪生涯也在下坡，最多三年，可能兩年，林書豪光環就會耗盡，台灣職籃還是需要有指標性人物和行銷戰略，不是靠分裂分立，另創新聯盟。
除了林書豪，台灣職籃還有什麼值得期待...。