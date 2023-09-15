這種獎勵係真耶！ 修平科大全額補助績優學生赴韓參訪

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台中市修平科技大學對於鼓勵學生努力向學、培養國際視野及提高國際移動力，一向不餘遺力。自107年起，修平就針對成績優異學生，提供全額補助出國參訪獎勵。今年9月中旬，修平科大國際事務處主任李淑美，利用師生放暑假，親自率隊帶領包含機械、電機、電子、資管、企管、人資、觀光等系，一共14名成績優異學生，遠赴韓國首爾，進行為期4天的交流參訪。
李淑美主任表示，此次的韓國參訪活動，著重於專業知識整合與教育文化交流，對學生來說是一次難得的體驗。4天行程中，包含參訪建校逾118年、歷史悠久的高麗大學，深切感受古典與現代交融的文化底蘊。其次還前往展出韓國歷代戰爭史料的戰爭博物館，著名的文化古蹟光化門廣場、世宗大王雕像，以及韓劇的熱門場景首爾塔等。此外，也參與韓國文化體驗營，像是泡菜DIY、韓服體驗等等，行程豐富又充實。
學生都覺得此行增長見聞，是一趟兼具知識的快樂旅遊。尤其，全程免費。有學生就說，沒想到用功唸書還有這種好事，不僅可以出國參訪，旅費還是全額補助，真是太棒了！
修平科大校長陳建勝表示，教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的韓國之行，除了肯定並獎勵同學們的優異表現外，更期盼能讓同學們瞭解韓國民情文化與發展趨勢，為接軌國際做好準備！