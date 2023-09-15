iPhone 15預購搶爆塞車！Pro Max只晚20分鐘訂 到貨日得多等3周
蘋果iPhone 15 今（15）日開賣，蘋果官網的線上商店下午就提早關閉，準備迎接新機開賣。市場預測，高階版的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max 會最為搶手，而一般版則以iPhone 15的「粉紅色」最受歡迎。容量的部分，256GB則佔了電信商預約過半的訂單。
記者周淑萍/綜合報導
記者實際測試，從8點開放後就一直嘗試用電腦和手機同時登入商店，但都無法進入下單，約20分鐘後才可下訂，而開賣20分鐘後，iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬的出貨時間已經要往後延遲2~3週才會到貨。而粉紅色的iPhone 15則依舊可以在9月22日首批到貨。
蘋果iPhone 15今（15）晚8點開放預購，一開放就卡關，不少人都無法進到商店內下單，記者實際在晚間8點準備預購，持續約20分鐘都無法進入，而在20分鐘後，順利下單最夯的iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬，出貨日卻已經排到2~3周後才能到貨，而粉紅色的iPhone 15則最快9月22日即可首批到貨。正如電信商的預測，衝首賣的果粉都直上「Pro」款。
今年iPhone 15全系列皆導入「動態島」螢幕設計與USB-C連接器。iPhone 15 Pro系列配備A17 Pro晶片，為首款採用航太等級鈦金屬設計iPhone，是歷來最輕盈Pro機型；iPhone 15 Pro Max加入120公釐5倍光學變焦，相當受到果粉關注。iPhone 15/15 Plus配備A16仿生晶片，鏡頭升級到4800萬像素主鏡頭，提供黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色。