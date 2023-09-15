NASA強調「未發現外星人證據」！指派新研究主管 承諾一切透明
美國國家航空暨太空總署（NASA）週四表示，已任命一位新的研究主管，負責處理所謂的「不明異常現象」（UAP）。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）指出，專家小組沒有發現任何不明飛行物源自外星的證據，但敦促進行更深入的調查。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，NASA委託的獨立專家小組，稍早公布了針對「不明異常現象」與「不明飛行物」（UFO）的33頁調查報告，報告指出沒有發現任何不行飛行物源自外星的證據，但建議NASA加大力度蒐集相關資訊，進一步協助五角大廈進行偵測，並稱NASA參與其中，有助於降低圍繞在不明異常現象討論中的八卦。
尼爾森表示，自己在旅途中，經常被問到與不明異常現象目擊事件有關的問題，「全世界都對UAP著迷」，尼爾森認為這是由於不明異常現象的本質充滿未知。尼爾森並補充，自己相信在如此浩瀚、令人難以窺其全貌的宇宙中存在其他生命，但尼爾森認為外星生物曾到訪地球的可能性很低。
尼爾森強調，NASA的使命是發現未知事物，並將關於不明異常現象的討論由從聳人聽聞導向科學。尼爾森表示，新的研究主管將負責集中通信、資源和數據分析能力，為未來的不明異常現象評估建立數據庫。尼爾森說自己不知道這位新主管的名字，為了避免遭到好奇民眾的騷擾，這應該是新主管身份保密的部份原因。
尼爾森保證，無論NASA未來發現什麼都會保持公開透明，「我們都會告訴你」。不過，被問到花了多少資金在進行評估不明異常現象的研究工作時，NASA拒絕透露。