遊泰國要小心！女大生曼谷遇迷魂黨 被外籍男子搭訕「思緒混亂」
泰國曼谷相當受到遊客喜愛，許多知名的宗教勝地更是國際觀光客必遊之地。像是水門寺內有座20層樓高的金色大佛銅像，無論從捷運車站或是水路都能感受到佛像的莊嚴，是最受歡迎的曼谷景點之一。近日一名馬來西亞華裔女大生和男友到當地遊覽時，遇上迷魂黨，被貌似來自中東的男子搭訕後心神恍惚、思緒混亂，所幸女子的男友發現，立刻大喊，才沒有釀成進一步的悲劇。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據馬來西亞媒體報導，這名女大生和男友在泰國旅行的最後一天，來到了水門寺附近一間便利商店，女大生表示，就在他們排隊付款時，自己被一些藥妝吸引，就離開男友才幾步而已，突然出現一名中東男子， 對方用英語向她搭訕，問她「泰銖換美金是多少」，當下她突然感到思緒混亂，只好說不知道。
女大生回憶，「這時我男友看到了，大喊叫我別理他，但我整個呆在那裡，過了幾秒後才能勉強離開。」男子眼看她要離開，攔著她問「你從哪兒來」？，她當下只覺得一陣迷茫，回了一句「新加坡」。
「我男友開始大聲地喊我，第一次我愣在原地，第二次嚇到那名男子，他這時候才發現我不是一個人。」女大生表示，男友大喊幾次後，她突然驚醒走向男友，過程只有2分鐘，她卻覺得好像作了一場夢。
這名女大生因受到驚嚇，之後都避免和陌生人對話，她強調當時真的反應不過來。她把這段驚魂記PO在網路上，不知對對方是用了催眠術，還是用迷藥，結果竟有多位網友回覆，留言表示之前曾在同樣的地點差點被同樣手法詐騙。