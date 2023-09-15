會勘賴清德萬里老家吃閉門羹 新北市府：請中央經濟部依法認定
針對副總統、民進黨總統參選人賴清德位在新北市萬里老家土地使用爭議，新北市政府今（15）日晚間發布新聞稿表示，今日上午會同經濟部礦務局前往會勘，由於土地所有權人未到場且大門深鎖，礦務局也未能確認現況是否符合原礦業計畫及用地規定使用，後續將行文給礦務局釐清確認，並函請所有權人說明該建築目前做何種使用。
記者吳嘉億／新北報導
針對經濟部指稱，該礦業用地後續的變更，要回到地方政府的地政或建築法規來認定適法性。對此，新北市政府地政局駁斥，強調現階段該地就是礦業用地，在民國52年時主管機關依《礦業法》核定礦業計畫，又於民國70年劃為山坡地保育區的礦業用地。
新北市政府地政局指出，依據中央《非都市土地使用管制規則》規定，礦業用地未申請變更為別種用地前，須由礦務局於原計畫核准機關及用地的使用地主管機關，認定是否符合礦業用地容許使用項目。另外，依同法規定，該地無法變更為建築用地作住家使用；直言礦務局所稱可循用地變更方式處理的說法，並無法解決現階段的問題，也是不負責任的說法。
新北市政府地政局強調，全國早期因礦業開發地區被劃為礦業的用地，礦務局應就計畫廢止後，針對原有如工寮、宿舍等礦業設施要如何使用的部分，研擬出通案處理機制，才能保障民眾權益，也讓各個地方政府進行土地使用管理時有法可循。