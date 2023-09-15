全球環保人士週末上街　籲各國逐步淘汰化石燃料

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籌劃示威的相關人士預估，週末全球各地的參與人數將超過100萬人，這可能成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前迄今最大規模的國際性氣候抗議活動。
瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）2018年曾發起「為氣候罷課」（School Strike for the Climate）示威活動，吸引全球數百萬人參加遊行。
菲律賓氣候變遷倡議人士譚（Mitzi Jonelle Tan）表示：「這是針對全球領袖的行動。化石燃料產業的時代已結束，我們需要公正轉型（just transition），也要逐步淘汰對環境造成破壞的化石燃料。」
籌劃示威人士指出，他們將要求各國政府立即停止為石油或天然氣提供補貼，並取消所有增產的計畫。
國際貨幣基金（IMF）的分析顯示，各國政府去年在石油、天然氣和煤炭方面提供的補貼來到歷史新高，高達7兆美元。
肯亞的氣候議題倡議人士恩朱古納（Eric Njuguna）說道：「我們將走上街頭，要求非洲領袖逐步淘汰化石燃料，並專注投資由社區主導的再生能源，以滿足6億名無電可用非洲人民的能源需求。」
這場跨國示威活動的2個多月後，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將登場，屆時有超過80個國家計畫在會議上推動一項逐步淘汰煤炭、石油和天然氣的全球協議。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120915