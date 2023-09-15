河南拿逾億元作工程全部爛尾　公款去向一團謎

全球環保人士週末上街　籲各國逐步淘汰化石燃料

▲氣候議題環保人士將從9月15日至17日走上街頭進行週末示威，地點遍及全球50多個國家，他們要求各國政府逐步停止燃燒化石燃料而導致地球氣溫上升的行為。（圖／美聯社／達志影像）
▲氣候議題環保人士將從9月15日至17日走上街頭進行週末示威，地點遍及全球50多個國家，他們要求各國政府逐步停止燃燒化石燃料而導致地球氣溫上升的行為。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）氣候議題環保人士將從9月15日至17日走上街頭進行週末示威，地點遍及全球50多個國家，他們要求各國政府逐步停止燃燒化石燃料而導致地球氣溫上升的行為。

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路透社報導，今年來破紀錄的洪患、野火及乾旱造成越來越多民眾死亡和經濟損失，抗議人士籌劃在54個國家舉行超過500場集會，包括巴基斯坦、奈及利亞和美國等國。

籌劃示威的相關人士預估，週末全球各地的參與人數將超過100萬人，這可能成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前迄今最大規模的國際性氣候抗議活動。

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）2018年曾發起「為氣候罷課」（School Strike for the Climate）示威活動，吸引全球數百萬人參加遊行。

菲律賓氣候變遷倡議人士譚（Mitzi Jonelle Tan）表示：「這是針對全球領袖的行動。化石燃料產業的時代已結束，我們需要公正轉型（just transition），也要逐步淘汰對環境造成破壞的化石燃料。」

籌劃示威人士指出，他們將要求各國政府立即停止為石油或天然氣提供補貼，並取消所有增產的計畫。

國際貨幣基金（IMF）的分析顯示，各國政府去年在石油、天然氣和煤炭方面提供的補貼來到歷史新高，高達7兆美元。

肯亞的氣候議題倡議人士恩朱古納（Eric Njuguna）說道：「我們將走上街頭，要求非洲領袖逐步淘汰化石燃料，並專注投資由社區主導的再生能源，以滿足6億名無電可用非洲人民的能源需求。」

這場跨國示威活動的2個多月後，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將登場，屆時有超過80個國家計畫在會議上推動一項逐步淘汰煤炭、石油和天然氣的全球協議。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120915

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