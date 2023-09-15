高市府召開左營眷村活化策略說明會　百餘人出席尋求雙贏共識

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說明會開始之前在地里民先行遞交聯署聲明表達在地訴求，希望加速左營眷村活化速度。擔任左營眷村再造總規劃師的教授陳啟仁表示，高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源活化速度緩慢。
陳啟仁指出，左營海軍眷村文化景觀自民國99年登錄迄今已逾10年，整體大環境已有顯著改變，未來應以新時代眷村概念，導入民間資源促成核心區眷舍全面修繕，整建區清整改建一步到位的務實策略。重要景觀元素（如街廓紋理、防空洞、蓄水池、特色建物及老樹等）應予妥善修繕保存，而鄰近社區訴求的公共設施（如公托、公幼、日照、多功能活動中心、停車、綠地等）均得以透過修繕基金的挹注來規劃完成。讓眷村加入更多可能的再生發展，形成舊眷新村共融的宜居聚絡。
在地里長與多位在地居民皆表示，眷舍修復速度趕不上毀壞速度，造成治安疑慮，且鄰近的合群新城近4000位居民，目前嚴重缺乏公共設施。市府應藉由改造眷村引進資源補足應有的公共設施，改善生活品質；另居民賴以通行的緯六路更應儘速拓寬，期待市府提出擁有公設、長照與觀光育樂的未來新眷村。
民間團體眷村協會總幹事孟繁珩與舊城文化協會理事長郭吉清都表示，左營海軍眷村是台灣重要文化資產，在妥善保存文化資產的同時，支持市府提出引進民間資源，加速左營眷村發展；高雄市公民監督聯盟理事長陳銘彬在支持發展的同時，提醒納入公民參與建立在地發展基金，發展觀光產業。
打狗文史再興會社理事陳坤毅指出，未來開發應完整依循整體文化景觀之脈絡，確保環境品質與景觀和諧，建議緯六路拓寬應有科學性的評估。台灣城市森林協會理事長莊傑任則期待左營眷村眷舍盡可能原樣保存，建議引進社宅基金修復活化。高雄市野鳥學會主任楊玉祥表示，未來開發時應多引進綠地，施工要避免造成鳥類生態過度影響。
合群里倪同慧里長提到自103年上任以來，對合群新村發展推動親力親為，對於在地整建感觸非常深，市府提出的保存及發展計畫是能夠加速眷村活化務實可行的方案，里民們非常樂見其成，也對此次眷村改建全力支持。
永清里里長郭鎮國指出，眷村改建和活化的速度太慢，環境髒亂且生活機能缺乏，允諾的公共建設都沒有完成，希望有一個方便生活的環境，應該要積極社區活化跟空地規劃的改變，並應該採納在地意見。
明建里里長顏靜玉表示，去年度開完公聽會後，因遭受到反對聲音導致市府保存與發展進度停滯，希望公民團體不要影響在地居民生活品質，這次眷村保存與發展計畫全力支持，請市府務必加快活化的腳步！讓我們在可見的未來，能夠看到眷舍活化的新眷村！也希望公民團體不要把快樂建立在當地里民的痛苦之上。
高市府文化局局長王文翠表示，眷村開發優先需要國防部同意，文化局窮盡所有精力與國防部洽談，簽署行政契約，左營海軍眷村活化策略方案的思考，是以公益為優先，要修復活化眷舍，補充公共設施帶回人群。公私協力是支撐永續發展的基礎，希望可以解決在地民眾的訴求同時，並兼顧民間團體的理念。
最後秘書長郭添貴總結加速活化眷村的目標市府責無旁貸，緯六路拓寬勢在必行，市場修建市府已經編列預算將近期執行。今天聆聽在地的聲音以及民團的期待，市府會審慎評估，納入考量。針對樹木的部分將全面盤點予以保存。眷村文化保存、都市防災、生態友善、公共設施需求、財務可行性等面向，市府都將以最快的速度開始進行，將最好的建築、遺構進行保存，以宏觀的角度、取得最大公約數的態度，進行眷村保存與活化，共創多贏。