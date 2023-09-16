海賊王必拍！台南ONE PIECE海潮慶典 航海王巨型千陽號、喬巴帽
海賊王迷衝了！《航海王》真人版影集不只奪下Netflix冠軍、並確定續訂第2季；台南安平碼頭也登陸「ONE PIECE海潮慶典」！最吸睛的12米高千陽號、5座巨型喬巴超人帽氣球及喬巴超人FRP都必拍，還有超過5座草帽海賊王主題打卡點及夜間燈光秀；鐵粉可別忘了逛逛主題快閃店，超多款布偶娃娃、紀念杯、T恤、帽子等周邊，也可體驗拍貼機，現場製作限定紀念幣、迷你章等專屬小物，萌吃爆米花、棉花糖和霜淇淋。
記者蕭涵云/台南報導
台南將在2024年邁入400年里程碑，台南市政府觀光旅遊局攜手東映動畫，打造「ONE PIECE 海潮慶典－航向偉大的台南吧！」航向「台南400」的紀念時刻。超狂豎起12米「大型千陽號陸上氣球」登陸安平碼頭，有著超立體獅子頭、蓬蓬圓滾滾的海賊船身，揚起隨海風飄動的骷髏船帆，幾乎可360度環繞拍個夠。
一旁廣場則立起5座2米高的喬巴超人帽氣球，搭配可愛的喬巴超人FRP，可愛到不行；現場還有超過5座草帽海賊王主題打卡點，魯夫、索隆、娜美、香吉士等主角都在等你拍照。除了夕陽時刻有夠美，夜晚還將每半小時登場一次燈光秀，可以看見和白天不同風格的絢麗海賊王。
鐵粉可別忘了逛逛主題快閃店，超多款布偶、大型娃娃、紀念杯、T恤、帽子、壓克力鑰匙圈、胸章等周邊，也可體驗海賊王主題拍貼機，現場製作限定紀念幣、迷你章等專屬小物，還能萌吃桶裝爆米花、棉花糖和霜淇淋。
台南市政府觀光旅遊局還推薦，造訪的旅客還可原地搭乘運河遊船，順道遊逛安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點。
推薦大家還可順道前往近日爆紅的《吾海吾江》地景裝置，以漂流木生動打造手提油燈的台江阿嬤與寶貝金孫，是台江建庄二百年戶外大展「開江紀」活動的環境藝術，展期只到10月1日，值得一探。
觀旅局並透露，「平日住宿臺南滿6000元買1晚送1晚」的優惠方案只至9月30日，可同時搭配期間限定至10月31日的「台南好康券」，活動期間入住台南市配合活動之合法旅宿，掃描專屬QR Code登錄註冊並輸妥資料，能獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券；TPASS還推出「大台南公車＋臺鐵無限搭399」月票及台灣觀光巴士「買ㄧ送一」。
ONE PIECE 海潮慶典
活動地點：主場地–安平遊憩碼頭
活動日期：即日起至10月29日
快閃店營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五12:00-21:00、週六10:00-21:00、週日10:00-20:00
燈光秀時間：週日到週四18:00-20:00、週五到週六18:00-21:00（每半小時一場）