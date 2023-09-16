中國防長李尚福也失蹤了！矢板明夫：中共內鬥激烈、政權恐到末期
中國國防部長李尚福已超過2個星期未公開露面，連原定出席7日至8日在中越邊境主辦的年度防務合作會議，也突然以健康為由缺席，成為中共高層接連「失蹤」的最新事例之一。日本資深媒體人矢板明夫認為，李尚福應該是被習近平質疑忠誠度出問題而遭清算，在這麼短時間內將最重要的外交部長、國防部長連續「下架」的情況實屬罕見。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫在臉書上發文，指出秦剛、魏鳳和、李尚福陸續消失在公眾眼前，這些人都是習近平「親信中的親信」，幾乎都是習近平一手提拔上來的，以李尚福為例，他在擔任解放軍總裝備部長時被美國制裁，當時很多人認為他不可能出任國防部長這麼重要的職位，因為不便與美國軍方見面，但沒想到習近平偏偏不信邪，硬是提名了李尚福當國防部長，可見習對李的信任。
而李尚福上台後也是春風得意了一陣子，不久前還連續2次出訪俄羅斯，在國際舞台上頻頻刷存在感。至於被清算的原因，有人說是他擔任裝備部長時代，花高價從俄羅斯買了很多「不能用」的武器，現在因為俄烏戰爭而東窗事發，這種說法雖然尚不知真偽，但歸根結底，應該是習近平認為，李尚福在忠誠度上出了問題，魏鳳和也是一樣。
矢板明夫接著以歷史的角度，回顧獨裁政權到了末期時，統治者往往會表現出對部下的「強烈不信任感」，並一批接一批清算自己的部下，如中國古代的隋煬帝、崇禎皇帝、太平天國的洪秀全等，都曾經把無數為自己賣命的大臣下獄或者除掉。
最後，矢板明夫總結，中共在短短幾個月內，最重要的外交部長和國防部長都被連續「下架」，這種情況實屬罕見，也許中共內部真的發生了「不為人知的激烈內鬥」，問道：政權難道真的到了末期了嗎？