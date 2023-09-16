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新竹夏令營隊有狼師！「不當肢體接觸」3人受害　檢警擴大偵辦中

▲今年8月暑假期間，新竹地區某專辦野外體驗活動的工作室，舉辦學生夏令營活動時，傳出有帶隊男老師，疑似對學生有不當肢體接觸，目前已知有3名學生受害。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲今年8月暑假期間，新竹地區某專辦野外體驗活動的工作室，舉辦學生夏令營活動時，傳出有帶隊男老師，疑似對學生有不當肢體接觸，目前已知有3名學生受害。（示意圖／取自 Pixabay ）

記者林盈君／綜合報導

今年8月暑假期間，新竹地區某專辦野外體驗活動的工作室，舉辦學生夏令營活動時，傳出有帶隊男老師，疑似對學生有不當肢體接觸，目前已知有3名學生受害，對此，新竹縣社會局表示，案件已進入司法程序，會再深入釐清是否還有其他被害者，校方也會輔導學生在校狀況及身心狀況。

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據了解，被害學生於8月中旬，參加該工作室舉辦的3天2夜夏令營活動，未料之後卻出現情緒不穩，抗拒上學等異狀，家長經詢問後才得知真相，透過民代陳情並報警處理。對此，新竹縣府表示，8月間警方婦幼隊接獲報案，2名受害者疑遭不當肢體接觸，隨即通報社會局等相關單位，9月又接獲1名受害人報案，目前已交由新竹地檢署指揮偵辦。

另外，校方也進行校安通報並啟動學生諮商輔導協助，校持續加強學生自我保護及身體自主權的觀念，也將加強宣導學童身體自主權的觀念，提醒學童「保護自己、尊重他人」，不隨意碰觸他人的身體。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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