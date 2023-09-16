基隆安親班狼師偷拍！廁所裝針孔藏芳香盒 初估超過30名學童受害
本月13日，基隆市某安親班女學生如廁時，發現廁所內的芳香盒掉落，裡面疑似藏有偷拍針孔鏡頭，女學生之後通報班主任，警方獲報後趕抵，並於垃圾桶內找到芳香盒的碎片，以及針孔攝影機的電池，調查之下才發現，是安親班某男教師涉嫌裝針孔偷拍，時間竟長達1年之久，這次係因芳香盒掉落破損，整起事件才曝光。檢警調查後，也在該男教師電腦內，查獲大量偷拍畫面，初步估計至少有30人受害，詳細人數還在釐清中，檢察官複訊後，認為男教師涉犯妨害秘密罪，恐有滅證逃亡之虞，向法院聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該男教師擔任安親班導師，本月13日下午，一名女學生如廁時，發現掉落破損的芳香盒內，疑似有不明儀器，隨即通報班主任，班主任獲悉並向警方報案。而警方獲報後趕抵，發現芳香盒被男教師丟進垃圾桶，最後警方於垃圾桶內，找到芳香盒的碎片，以及針孔攝影機的電池。
經調查，男教師才坦承裝設針孔偷拍，鏡頭已被丟進馬桶沖掉，警方隨即報請檢方指揮偵辦，並於該男教師住處，其電腦及隨身碟中，發現大量偷拍畫面影像，手機內也有偷拍裙底畫面，偷拍時間長達1年，受害人數超過30人。檢方訊後將該男教師聲押，法院裁定羈押，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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