楊繡惠身價上億！窮人晉升「隱形貴婦」 公開唯一理財招數
楊繡惠出道42年，從牛肉場到成為各大綜藝節目力邀來賓，葷素不忌、直腸子和接地氣的搞笑風格餵養一票死忠粉絲，成為當紅女諧星之一，家住三重的她，名下擁有多間房產，自謙不會理財，認為買房就是最好的投資，身家突破上億元，儼然是演藝圈隱形貴婦。
記者楊穎軒／綜合報導
因為家境貧困，楊繡惠16歲就出社會賺錢養家，工作至今累積不少財富，由於從小到大都與父母同住，去年考量到雙親年事已高，上、下樓梯不方便，在新北市三重區購入電梯大樓，還砸下500萬元裝潢，相當孝順。
其實楊繡惠買三重物件前，手上曾有4套房產，幾乎都是為了家人所買，其中一間是捨不得高齡母親每次回家都要爬4層樓梯，於是入手1間1500多萬元、有電梯的樓中樓當孝親房，但老人家住不慣，又跑去跟她同住，最後只好以3千萬元脫手，還獲利近1倍，此外，她還買一間房給哥哥一家居住。
楊繡惠愛買房子，也收藏數十萬元的名錶，她幾年前在節目《命運好好玩》透露，其實自己不擅長理財，認為「買房就是最穩的投資」、「就算房價跌，只要不賣就不賠」，目前名下除了有總價值上億元的房產外，還計畫買土地蓋房子，不過楊繡惠坦言曾一度怕繳不出房貸，什麼樣的工作都接，導致壓力變大，連睡都睡不好，現在貸款還完，整個人輕鬆許多。
※【NOWnews 今日新聞
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