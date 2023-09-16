中國博士淪豬仔被從緬甸救回　踢爆「1天詐騙18小時、月入才22K」

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為了簽證、打疫苗忙了1個多月後，招聘的仲介告訴他，在泰國有間分公司，建議他先去泰國工作一段時間，等新加坡入境政策寬鬆了再轉過去，當時他並沒有想到這就是對方設下的陷阱，抵達泰國後也都有專人接送、住宿條件優良，還得到該公司官網以及介紹影片等資訊，讓他打消疑慮。
2022年8月中旬，張實抵達泰緬邊境的湄索，住在飯店，當時他只擔心當地治安是否良好，完全沒有朝詐騙園區的方向思考，仲介也再三保證當地很安全，有問題隨時可以走，並且承諾到公司後先可以「預支」一筆錢；而他也確實缺錢、缺返程旅費，因此決定還是去「公司」看一看，沒想到一進園區就沒有辦法脫身了。
張實爆料，進入園區後手機、證件都被收走，理由是公司有保密的需要，後續會發新手機，當下他才懷疑可能是遇到詐騙公司，一週後他開始能和其他同事住在一起，聊天後才確定這裡做的就是詐騙工作。進入園區第1個月會有大約6千人民幣的「工資」，之後收入就靠業績，沒業績就沒錢，還要被體罰，坦言包含他在內，絕大多數人都沒有靠業績賺到過錢，因為現在人們對詐騙套路已有越來越多了解，受騙的人越來越少，園區業績越來越差。
張實指出，公司有兩三百人，每月只能騙到十幾單、二十幾單，每筆至少5000美元，多的有幾十萬甚至上百萬美元，給員工抽成的比例最低3%、最高12%，並曬出一張「薪資單」，顯示他在園區從事電信詐騙，月均收入只有人民幣5000元（約新台幣2萬2）左右，並非網傳高薪。
張實聲稱，園區裡大部分是二三十歲的年輕人，緬北詐騙主要是鎖定中國群體，而緬東妙瓦底的詐騙主要是鎖定海外其他國家。身邊有不少人都勸他不要接受採訪，他也有留意到網路上一些攻擊他的言論，但他認為還是應該把事情說出來，希望自身經歷能夠警醒其他人，不要步他的後塵，並透露他在離開園區的路上，發現仍然有很多人「正在被騙進園區」。