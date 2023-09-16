新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」　開幕優惠330元！會員買2送1

超商假日優惠／全家霜淇淋、7-11思樂冰都買1送1　咖啡半價限2天

▲超商假日優惠齊發，全家霜淇淋不限口味買一送一，7-11思樂冰也有買一送一且口味可混搭。（圖／業者提供）
▲超商假日優惠齊發，全家霜淇淋不限口味買一送一，7-11思樂冰也有買一送一且口味可混搭。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

這個周末六日好幸福，買一送一吃不完！7-11祭出霜淇淋、思樂冰都買一送一，全家除了同樣有霜淇淋買一送一，還有特大杯拿鐵也是買一送一，星巴克則繼續下周一接棒，將奶類換成椰奶，就能把大杯飲品免費換大杯。《NOWnews》整理各家優惠，一文看懂哪裡買、平均原價及特價現省多少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月16日、17日
◾霜淇淋買1送1（原價49元、特價25元），限icash Pay支付

📍門市｜限9月17日
◾思樂冰大杯買1送1（原價39元、特價20元）

▲7-11慶祝思樂冰達到200店，9月17日當天限定大杯思樂冰買1送1不限口味，全家霜淇淋今起也有買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝思樂冰達到200店，9月17日當天限定大杯思樂冰買1送1不限口味。（圖／業者提供）
📍門市｜限9月16日
◾珍珠椰果四季春青茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾小農水果冰磚精品咖啡第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）

▲9月16日門市限定價。（圖／業者提供）
▲9月16日門市限定價。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至9月19日
◾濃萃美式買3送1，7.5折（原價50元、特價38元）
◾濃萃拿鐵買3送1，7.5折（原價60元、特價45元）
◾酷聖石冰淇淋第2杯半價，7.5折，限酷聖石複合店。

📍APP｜即起至9月16日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾香鑽水果茶7杯350元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰燕麥系列7杯350元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾蜂蜜美式／拿鐵7杯390元，7折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式7杯320元，5.7折（原價80元、特價46元）

📍APP｜9月17日至9月23日
◾經典冰可可3杯200元，6.7折（原價99元、特價67元）
◾優格好多青6杯188元，5.2折（原價60元、特價31元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列3杯188元，5.2折（原價120元、特價63元）

▲APP行動隨時取「秋日甜蜜系」活動周日開跑。（圖／業者提供）
▲APP行動隨時取「秋日甜蜜系」活動周日開跑。（圖／業者提供）
🟡全家

📍門市｜9月16日、17日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾指定酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元），限全盈+PAY支付

▲全家「康康五」9月15日至9月17日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」至9月17日限時登場。（圖／業者提供）
🟡星巴克
9月18日至10月1日期間，大杯以上飲品將奶類更換成椰奶，免費升級成特大杯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

限5天！全家「拿鐵、能量飲料」買1送1　7-11冰棒半價、6支100元

7-11「水果氣泡珍珠椰果」免費升級巨無霸杯！「近1公升」喝到飽

7-11思樂冰又有「買1送1」！慶祝全台開200店　爽喝大杯20元有找

全家霜淇淋、拿鐵「今起買1送1」！只限3天　7-11霜淇淋也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞