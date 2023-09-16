超商假日優惠／全家霜淇淋、7-11思樂冰都買1送1　咖啡半價限2天

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📍門市｜9月16日、17日
◾霜淇淋買1送1（原價49元、特價25元），限icash Pay支付
📍門市｜限9月17日
◾思樂冰大杯買1送1（原價39元、特價20元）
📍門市｜限9月16日
◾珍珠椰果四季春青茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾小農水果冰磚精品咖啡第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）
📍門市｜即起至9月19日
◾濃萃美式買3送1，7.5折（原價50元、特價38元）
◾濃萃拿鐵買3送1，7.5折（原價60元、特價45元）
◾酷聖石冰淇淋第2杯半價，7.5折，限酷聖石複合店。
📍APP｜即起至9月16日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾香鑽水果茶7杯350元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰燕麥系列7杯350元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾蜂蜜美式／拿鐵7杯390元，7折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式7杯320元，5.7折（原價80元、特價46元）
📍APP｜9月17日至9月23日
◾經典冰可可3杯200元，6.7折（原價99元、特價67元）
◾優格好多青6杯188元，5.2折（原價60元、特價31元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列3杯188元，5.2折（原價120元、特價63元）
🟡全家
📍門市｜9月16日、17日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾指定酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元），限全盈+PAY支付
🟡星巴克
9月18日至10月1日期間，大杯以上飲品將奶類更換成椰奶，免費升級成特大杯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！