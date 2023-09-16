高雄凶殺命案慘釀2死悲劇！柯文哲：這種人「事前就要先處理」
本月15日，高雄一對夫妻疑似因噪音問題，遭鄰居吳姓男子持刀闖入砍死，當時2名年幼孩童（6歲、5歲）目睹事發經過，引發社會矚目，目前2童暫由親屬照顧，社會局也將持續追蹤後續心理狀況。對此，民眾黨總統候選人柯文哲表示「這就是社會安全網的問題，平常還是要預防，平常行為怪異的，就要有社會安全網去發現這種人，事前就要先處理，如果真的發生是措手不及」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天高雄市苓雅區武廟路某社區大樓，驚傳砍人命案，30多歲的羅姓夫妻（羅男36歲、妻子35歲），平時與樓下鄰居63歲吳姓男子，雙方曾因噪音問題發生爭執，未料15日上午，吳男竟持刀闖入，揮刀砍死羅姓夫妻，當時現場還有2名幼童目睹經過，2名未成年的孩童看到父母倒臥血泊，立即向大樓管理員求救，送醫搶救宣告不治。吳男返家換衣服後騎車逃逸，最後於屏東林邊落網。
此命案引發社會關注，對此，民眾黨總統候選人柯文哲指出「這就是社會安全網的問題」，並認為「這種人事前就要先處理」，但此言論也引發爭議。
※【NOWnews 今日新聞
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