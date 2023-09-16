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休傑克曼離婚！粉絲崩潰喊不再相信愛情　夫妻最後一次同框照曝光

▲休傑克曼（左）和黛博拉結束27年婚姻，兩人最後一次同框照曝光。（圖／美聯社）
▲休傑克曼（左）和黛博拉結束27年婚姻，兩人最後一次同框照曝光。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與大13歲老婆黛博拉（Deborra-Lee Furness）結縭長達27年，被視為好萊塢銀色夫妻代表，怎料，美東時間昨（15）日雙方發布聲明宣告離婚，由於休傑克曼4月才發文慶祝結婚週年，7月還和黛博拉出席公開活動，因此消息震驚全球，大批粉絲崩潰直呼：「如果你們兩個沒能成功走下去，我們其他人就沒有什麼希望了...」

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休傑克曼4月11日在IG分享與黛博拉的合照，慶祝夫妻倆結婚27週年，當時他高調告白「27年了！！我非常愛妳...我全心全意地愛妳」，5月1日夫妻倆連袂盛裝參加大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），7月被目擊一同在觀眾席看溫布頓男子網球公開賽決賽，每次互動都很甜蜜。

▲休傑克曼（左）5月與黛博拉現身Met Gala。（圖／翻攝自Hugh Jackman IG）
▲休傑克曼（左）5月與黛博拉現身Met Gala。（圖／翻攝自Hugh Jackman IG）
▲休傑克曼（左）、黛博拉2個月前一起觀賞溫布頓網球公開賽，這是夫婦倆最後一次合體亮相。（圖／美聯社）
▲休傑克曼（左）、黛博拉2個月前一起觀賞溫布頓網球公開賽，這是夫婦倆最後一次合體亮相。（圖／美聯社）
得知休傑克曼和黛博拉離異後，粉絲湧入休傑克曼每篇放閃前妻的IG貼文留言：「你們兩個看起來總是那麼快樂...」、「發生了什麼事」、「我女兒總是告訴她的老公自己愛他就像休愛黛拉一樣」、「聽到這個消息真的很難過」、「該死！我一直為你們在如此艱辛的職業生涯中取得成功感到自豪」、「很遺憾看到你們分開」！

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