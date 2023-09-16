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12星座一周運勢／天秤迎新戀情、天蠍重逢舊愛　金牛小心吵鬧分手

▲12星座未來一周感情運勢各自精彩，天秤座迎來新戀情，天蠍座有望重逢舊愛，金牛座要小心吵鬧、分手。圖為《今生也請多指教》劇照。（圖／Netflix提供）
▲12星座未來一周感情運勢各自精彩，天秤座迎來新戀情，天蠍座有望重逢舊愛，金牛座要小心吵鬧、分手。圖為《今生也請多指教》劇照。（圖／Netflix提供）

家庭消費中心／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（9月17日至9月23日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周若有什麼要推出，可能會延遲很久，感覺上沒什麼進展。工作上目前有點乏人問津的感覺；感情上你的桃花運在上升中。

🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周容易發生不開心的事情，比如口舌糾紛，另外有些事沒有結果。工作上注意人際關係；感情上容易小吵鬧，或分手。

🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周有些事情仍然有優勢，建議你可以繼續。工作、感情上都容易半途而廢。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有很多事情、邀約上門，你的群眾魅力大開，工作上很多慕名而來的事情待處理。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作狀況不穩定，好在會有其他辦法，另外小心日常生活中的衝突、碰撞，工作上會有第二個方案。

🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周會發生某些事情引發你深層的情緒，感情上有某些悲傷的事件。

🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周有新戀情誕生，另外有靈感或靈光乍現的時候記得去做，會很重要。感情上會有暗戀、出現喜歡的對象。

🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周會找到遺失已久的東西，或終於見到想見的人。工作上有機會接洽到你夢寐以求的；感情上會聯繫上想念很久的人，或終於找到對方等等。

🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周目前的問題會逐漸惡化，要好好處理。工作上人事不穩，目前的狀況不算太好；感情上運勢不太好。

🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有新領域的邀約正在向你招手，或著手某些新項目，工作上有新的東西開始。

🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周會比較一意孤行，小心周圍的人抱怨。工作上比較固執己見；感情上容易亂槍打鳥。

🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周運勢還需要再等等，雖然可能有些事是你的。工作上還需要再等等；感情上有桃花，但不是現在。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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