中國信任危機加劇！李尚福疑被軟禁　美駐日大使再酸：可能會很擠

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，雖然對中國國防部長來說，遠離公眾視野2週並不是史無前例，因為其公開活動通常不如外交部長那樣頻繁，但李尚福的行蹤仍然引發外界揣測，尤其是在中共短期內接連發生高層人事動盪之際。
美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）15日也再度於X平台（原推特）質疑，李尚福可能已被軟禁：「正如莎士比亞在《哈姆雷特》中所寫的，『丹麥有些東西已經腐爛了』（比喻情況不對勁甚至很糟糕），第一：國防部長李尚福已經3週杳無音訊。第二：他沒有出席越南之行。現在，他還缺席了與新加坡海軍總長的預定會議，因為他被軟禁了？？？…那裡可能會變得很擁擠。好消息是，我聽說他已經還清了碧桂園房地產開發商的抵押貸款。」
文後同樣標註「#北京大樓裡的神秘事件」一詞(#MysteryInBeijingBuilding)。
《路透社》則指出，儘管尖銳、諷刺的言論，在社交媒體上很常見，但在拘謹的外交世界裡，大使級的發言通常會經過仔細評估，因此外界也很好奇，易曼紐的po文是否也等同拜登政府的立場，美國政策研究機構「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國政府可能會覺得易曼紐是有意為之、發言也具官方代表性。
中國大使館發言人則表示，已注意到易曼紐的談話，希望美國停止抹黑中國。