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中國信任危機加劇！李尚福疑被軟禁　美駐日大使再酸：可能會很擠

▲國際社會對於中國國防部長李尚福的行蹤，猜測日益增多，懷疑他將步秦剛後塵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會對於中國國防部長李尚福的行蹤，猜測日益增多，懷疑他將步秦剛後塵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國防部長李尚福下落成謎，有關猜測也越來越多，由於中國前外交部長秦剛失蹤1個月後就被戲劇化解職，外界推測李尚福大概也凶多吉少，有分析指出，這恐怕會加劇中國的信任危機。

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新加坡國立大學李光耀公共政策學院的高級研究員湯普森（Drew Thompson）告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），外交部長和國防部長2個職位，都是與國際的重要對外窗口，在沒有任何解釋或考慮全球目光的情況下被拔除，恐怕會加劇中國的信任危機，因為這再度凸顯了中國決策缺乏透明度，甚至是完全不透明的特質。

報導指出，雖然對中國國防部長來說，遠離公眾視野2週並不是史無前例，因為其公開活動通常不如外交部長那樣頻繁，但李尚福的行蹤仍然引發外界揣測，尤其是在中共短期內接連發生高層人事動盪之際。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）15日也再度於X平台（原推特）質疑，李尚福可能已被軟禁：「正如莎士比亞在《哈姆雷特》中所寫的，『丹麥有些東西已經腐爛了』（比喻情況不對勁甚至很糟糕），第一：國防部長李尚福已經3週杳無音訊。第二：他沒有出席越南之行。現在，他還缺席了與新加坡海軍總長的預定會議，因為他被軟禁了？？？…那裡可能會變得很擁擠。好消息是，我聽說他已經還清了碧桂園房地產開發商的抵押貸款。」

文後同樣標註「#北京大樓裡的神秘事件」一詞(#MysteryInBeijingBuilding)。

《路透社》則指出，儘管尖銳、諷刺的言論，在社交媒體上很常見，但在拘謹的外交世界裡，大使級的發言通常會經過仔細評估，因此外界也很好奇，易曼紐的po文是否也等同拜登政府的立場，美國政策研究機構「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國政府可能會覺得易曼紐是有意為之、發言也具官方代表性。

中國大使館發言人則表示，已注意到易曼紐的談話，希望美國停止抹黑中國。

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