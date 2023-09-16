6大餐廳飯店優惠！吃火鍋買1送1、飯店住宿也買1送1：每人880入住

我是廣告 請繼續往下閱讀
「呷哺呷哺」是間從1998年於大陸北京發源的小火鍋品牌，全球直營分店高過1000家，高CP值精緻小火鍋品牌25年後鮭魚返鄉，繼年初設立新光南西店後，又再插旗信義區火鍋聖地ATT 4 FUN，以多種鍋底個人套餐結合集團旗下手搖茶飲-茶米茶Tea Me Tea。
歡慶「呷哺呷哺ATT 4 FUN店」開幕，即日起至9月17日推出快閃優惠，活動期間有429元以內套餐全時段買一送一，等於包含今天優惠只剩兩天。另外每日下午2點排隊前20名消費者還可享上列豬、牛、雞四款套餐100元特價，沒拿到百元優惠的排隊民眾也可獲得價值75元的炭培烏龍奶茶飲料兌換券。9月18日至10月15日則有二人同行、第二個套餐8折優惠（以低價者計算），期間消費滿1000元即可轉扭蛋一次，最大獎有一年份呷哺免費吃等好禮。
📌台北中山九昱希爾頓逸林酒店：叻沙麵、燉牛腱周一買1送1
一樓La Salle森酒吧「買一送一」活動強勢回歸，9月18日至11月29日每週一享「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一、每週三全系列飲品單杯買一送一；另外，每週三再加碼「DoubleTree，雙木林」的逸林日活動，凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻，再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。
📌捷絲旅臺大尊賢館：住房買一送一
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館即日起至9月20日推出「敬師有禮 買一送一」感恩限時回饋，可住宿日期為即日起至11月30日，全國公私立教育機構、學校教職員憑證件正本即可入住，可選擇揪團連訂兩間或是連住宿兩晚，以全家四人精緻家庭房為例，最低每人每晚僅要880元起，內含義饗食堂吃到飽自助式早餐，熱門中秋及雙十連假住宿再享不加價優惠。
📌Just Italian義饗食堂：牛排義大利麵買一送一
晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅臺大尊賢館二樓「Just Italian義饗食堂」即日起至9月27日，祭出「黑松露牛小排義大利麵」平日週一至週五午晚餐享買一送一折扣，週六、週日享第二客半價，每日數量有限、售完為止。優惠折扣後平均每人只要400元起，即可開嗑黑松露牛小排義大利麵套餐，含鮮蔬沙拉、主廚例湯、飲料吧免費無限享用。
9月14日起，也首度推出鮮蔬高蛋白外帶輕食餐盒，提供「燻鮭魚鮮蝦佐檸檬油醋沙拉」及「香料舒肥雞胸黎麥佐胡麻沙拉」等兩款選擇，驚喜價每盒只要180元起，平日每日限量30個，前20名取餐再加贈人氣特調飲品。
📌Asia49亞洲料理及酒廊：消費享金色三麥買一送一
新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，位在新北地標百揚大樓的49樓，擁有101大樓領軍的360度壯麗視野，主打正宗南洋美食。Asia49首度與SUNMAI金色三麥啤酒聯手，九月與十月的每週一至週三晚間20:30起，提供凡點用餐廳的深夜食堂下酒菜，即享金色三麥三款招牌精釀啤酒買一送一的優惠，每瓶(350ml)250元，包含蜂蜜啤酒、檸檬蜂蜜啤酒、特濃啤酒，折扣下來，幾乎就是量販通路的價格了。
📌勤美誠品綠園道美威鮭魚：人氣品項買一送一
勤美誠品綠園道為慶祝即將到來的9月22日會員之日，推出不少優惠，其中「美威鮭魚」推出人氣品項「奶油檸檬紙包鮭魚」、「川香剁椒紙包鮭魚」限定單日享買一送一，午餐、晚餐各提供20組。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！