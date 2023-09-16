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外媒爆台積電對「前景堪憂」　美設備商應聲下挫、費半也跌深

▲外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，消息一出拖累半導體設備商股價。（圖／NOWnews資料照片）
▲外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，消息一出拖累半導體設備商股價。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，消息一出拖累半導體設備商股價，美國應材、科林研發、科磊都跌3%以上，費城半導體整體更是跌逾3%，台積電ADR則跌2.3%，來到89.25美元。

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路透社報導，台積電對前景感到憂心，因而通知荷蘭艾司摩爾等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，指出台積電的目標是要控制成本，但也反映出公司對市場需求日益審慎。再加上外傳中國大陸北京當局禁止公務員在工作中使用蘋果iPhone，以及華為推出新機採用陸製晶片，都讓台積電感到不安。

為此，台積電不評論市場傳言，但利空消息卻讓半導體股跌多，像是美國應材、科林研發、科磊都跌3%以上，最高跌逾7%，而台積電ADR則跌2.3%，來到89.25美元，ASML的ADR則跌3.2%。再加上其他科技股不振，美股四大指數15日皆下挫，其中又以費城半導體跌幅最重。

美股道瓊指數15日下跌288.87 點，或0.83%，收34618.24點；那斯達克指數下跌217.72點，或1.56%，收13708.33點；標普500指數下跌54.78點，或1.22%，收4450.32點；費城半導體指數下跌107.84點，或3.01%，收3476.39點。



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