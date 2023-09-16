賴佩霞照常演出《倒垃圾》！劇組曝她2大擔憂：請大家放心
演出《人選之人──造浪者》總統候選人角色的60歲女星賴佩霞，因受邀擔任總統參選人郭台銘的副手，決定辭演預訂11月在北藝中心演出的舞台劇《蘑菇》，導致該劇取消、退票，引起編劇不滿，怒批「總統府椅子肯定比劇場好坐」，不過她10月21日在雲林的音樂劇《倒垃圾》照常演出，製作單位「全民大劇團」透露曾就此事討論，她擔憂維安會影響排練，但經過評估後，劇組與賴佩霞決定照常演出，在網路繼續催票。
記者江芷稜／綜合報導
由全民大劇團製作的音樂劇《倒垃圾》，描述母親與女兒的家庭關係糾葛，賴佩霞在劇裡與劉樸飾演母女，一首合唱曲〈可不可以告訴我〉大展歌喉，唱得觀眾瞬間掉淚，劇團得知她參選後，釋出音樂劇歌曲錄音影片，在社群平台驚喜表示：「全民大劇團竟然可以跟副總統參選人賴佩霞合作，想要看史上最美，歌聲也最美的副總統，來來來，別錯過！」並恭賀她獲得金鐘獎提名最佳女配角。
消息一出，網友關心湧至，有人揶揄「要坐等看她辭演新聞」，不過全民大劇團今（16）日凌晨表示，音樂劇維持正常演出，並透露「佩霞姐宣布參選後，有與劇團聯繫，她擔心未來排練、演出都會因為維安受到影響，也擔心劇團無端捲入選戰之中」，但劇團評估之後，決定繼續演出，她本人也表示會參與雲林的演出，請大家放心。
劇組正式宣布消息後，觀眾終於放下心來，紛紛留言「期待，兩個月前就買票了」、「看來都還是有跟劇團商量啊。我可以叫雲林朋友買票了」、「以為也會取消，沒想到居然撐住了！《倒垃圾》很好看！」也證實賴佩霞辭演原因，出發點應是為劇組著想，擔憂音樂劇受到過度關注，維安影響排練，並非一意孤行。