高虹安陷男友干政風波致歉 林俊憲酸：Jack成最可怕的血滴子
新竹市長高虹安昨（15）日為近日紛擾向社會大眾鞠躬致歉，並宣布即日起市府人員不得未經報備私下接觸「李先生」（Jack），若查證屬實嚴懲。對此，民進黨立委林俊憲酸說，高虹安的道歉恐怕搞錯方向，怎麼會是要求市府裡面的官員們禁止跟Jack先生往來呢？說得好像是什麼萬人迷，而Jack現在正式成為新竹政壇最可怕的「血滴子」。
記者陳佩君／台北報導
新竹市長高虹安男友李忠庭被爆有干政之嫌，高虹安昨在臉書上向社會大眾、市民致歉，並下令市府首長未報備不得私下接觸。
「不是啊高市長，道歉是很好，但恐怕搞錯方向了吧！」林俊憲在臉書質疑，怎麼會是要求市府裡面的官員們禁止跟Jack先生往來呢？說得好像是什麼萬人迷，官員都會忍不住想要認識他一樣，魅力難以抵擋，連他都有點好奇想一探真面目。
林俊憲提到，經過高市長這麼一番話，Jack現在正式成為新竹政壇最可怕的「血滴子」，只要看誰不爽，就派Jack主動去堵人、製造「私下接觸」的既成事實，這下就有很好的理由處分那個人，多好用。
「到底是Jack主動去找局處首長們聊聊天？還是局處首長去找Jack？」林俊憲強調，這才是最大的疑點，高市長這段聲明卻只要求首長，怎麼看怎麼奇怪，「或許是受了民眾黨的訓練，跟柯主席一樣還搞不清楚干政的定義吧，那一切就說得通了！」