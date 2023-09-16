歐盟解禁　澤倫斯基盼鄰國勿阻烏克蘭穀物進口

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但大量穀物和含油種子湧入鄰國，造成當地產品價格下滑，影響農民收入，於是一些國家的政府開始對烏克蘭農產品實施進口禁令。歐盟今年5月介入，阻止個別國家實施單方面禁令，並實施自己的禁令；根據歐盟禁令，烏克蘭可以透過鄰國出口農產品，條件是必須在其他地方出售。
路透社報導，在烏克蘭承諾採取措施來加強管制出口後，歐盟執行委員會決定，禁令於今晚到期失效後不再延長。
歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，目前沒有在成員國內看到市場扭曲的現象，因此不延長禁令，「這是特殊保護措施，不該無限期實施」。
澤倫斯基在通訊軟體Telegram上寫道：「這是烏克蘭和歐盟之間真正團結和信任的一個例子。當規定和協議確實執行，歐洲總是贏家。」
不過，歐盟公布決定後，波蘭、斯洛伐克、匈牙利立即表示，將對烏克蘭穀物進口實施自己的限制措施，但會繼續讓烏克蘭農產品過境轉往其他市場。
澤倫斯基晚間透過影片發表談話時說，烏克蘭在對抗俄羅斯入侵期間需要鄰國的支持，「與鄰國雙邊合作」對歐洲團結很重要。
他說：「如果我們的鄰國做出不敦親睦鄰的決定，烏克蘭將以文明方式回應。」
烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）也樂見歐盟的決定，他認為此舉「合法且公平」，必將有助於維護世界糧食安全。
什米哈爾在Telegram上寫道：「我們呼籲歐盟各成員國不要對烏克蘭農產品實施非法的單方面限制…此類限制可能會成為世界貿易組織（WTO）的仲裁對象。」
他說，烏克蘭已準備好與歐盟執委會及鄰國合作，他有信心「我們將找出共同願景和互利的方法」。（譯者：李晉緯、曾依璇）1120916
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