搶攻旅遊財！泰國9／25起提供中國遊客入境免簽5個月
泰國政府宣布，提供中國和哈薩克遊客為期5個月的免簽措施，從9月25日起持續至2024年2月，時段包括中國的十一長假及農曆春節假期。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）9月5日甫上任，隨即在13日通對提供中國遊客入境免簽，可見對提振泰國觀光產業的重視。泰國政府表示，泰國將會制定全新旅行指南，為了提升旅遊形象，除原本的宣傳活動外，也會借助品牌大使或KOL來打造更多元、活潑的泰國形象。由於觀光產業是泰國關鍵的經濟支柱，佔國內生產總值12%，賽塔總理強調，希望2024年泰國旅遊收入有機會增加至接近1000億美元。
賽塔先前曾指出，中國人赴泰旅遊簽證的過程太過繁瑣，再加上收費太高，因此疫情之後赴泰的中國遊客人數不如預期，截至今年前7個月為止，到普吉島旅遊的外國遊客人數是疫情前70%，但中國遊客只恢復到疫情前的30%。
泰國內閣提供中國遊客免簽的決定，引發泰國國內部分人士反對，批評者認為，近來中國人在泰國犯罪事件大增，特別是詐騙案件層出不窮，一旦實施免簽政策，形同為非法行為開方便之門。他們也擔心免簽政策將加劇泰國出入境擁擠問題，甚至導致部分泰國人失業。