高雄夫妻2死命案！嫌囂張狂嗆「證據呢」 警方漏夜搜索尋獲兇刀
15日上午，高雄市苓雅區武廟路某社區大樓，63歲的吳姓男子，疑似因噪音問題，竟持刀衝上樓砍殺羅姓夫妻，當時有2名幼童目睹經過，引發社會震驚。而吳男犯案後逃離現場，先是返家換衣服後騎車逃逸，最後在屏東林邊落網，16日上午，警方循線找到吳男犯案時穿的衣物、及疑似犯案用的紅色刀殼水果刀，目前正採集跡證中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳男犯案後換裝逃逸，帶著一包塑膠袋離開現場，落網時供稱不清楚兇刀丟在何處，還囂張嗆警「證據呢？」。警方經調閱監視器，發現吳男逃逸之際，曾進入銜接萬大大橋西向東的高雄端橋下，懷疑吳男將兇刀丟棄於橋下，警方隨即漏夜搜索，於16日清晨，在高屏溪畔，尋獲吳男犯案時穿的衣物，並於外套口袋內，發現一把紅色刀殼水果刀，初步研判係兇刀，詳細案情持續釐清中。
※【NOWnews 今日新聞
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