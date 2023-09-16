賴佩霞參選！《人選》10月是否播出惹議 公視開董事會暫無結論
夯劇《人選之人—造浪者》今年4月在Netflix播出好評不斷，也在14日金鐘獎公布入圍名單中獲得14項入圍，更令人驚訝的是，戲中因飾演總統候選人「林月真」入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角的賴佩霞，也在當日宣布參選擔任總統候選人郭台銘的副手。不過《人選》原預期10月28日在公視播出，外界質疑將成為「政治宣傳」 ，對此公視昨（15）日經過董事會討論，仍未做出結論。
記者楊慧玲／綜合報導
依據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」雖然郭台銘不屬於任何政黨，但賴佩霞在劇中飾演總統參選人仍有「政治宣傳」意味。公視於昨日召開第7屆第18次董事會，正反兩方討論激烈，尚未達成共識，公視管理團隊表示將進行更符合公共利益的討論。
公視指出，有部分董事認為該劇於2021年10月15日開拍，製作時間點早於賴佩霞宣布投入參選，並無為特定候選人量身打造意味。但也有董事表示，部分觀眾針對劇中人物背景、角色設定，與目前現實政治氛圍頗為接近，可能會有一定程度正反面聯想，並影響民意風向。
公視董事長胡元輝則表示，「公共媒體可透過此事與社會對話。」會後，公視管理團隊決議，此事涉及多層面議題，將就《人選》播出議題進行更細緻的討論，不論播出與否，都應該有更符合公共利益的思考與評估。意即經過兩天討論後，《人選》是否如期在公視播出仍未做出結論。