美中影響總統大選？前國防部長蔡明憲：低估台灣民主素養

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蘇起說，這次選舉跟過去很不一樣，候選人已經不那麼重要，「決定權大部分在美國與中共手上，這兩個大國都喜歡同一個人的話，那個人就會當選，不管他是誰；美國跟大陸喜歡的是不一樣的人，那就會衝突得很厲害，甚至包括選後的武力衝突」。
蘇起說，美國跟中國大陸都有足夠的能力在台灣內部放出訊號，讓台灣老百姓了解大國偏好，「大國會這麼努力地介入，是因為選誰出來，跟他們關係太大了」。
被問到是否相信美國會尊重台灣人民的選舉意志，蘇起表示：「（美國）嘴巴上都是這樣講，但是實際上它會放出訊號，它比較喜歡誰這個訊號，台灣人一看就懂了。」他說，「台灣老百姓可以注意這些候選人，但要更注意美中的態度」。
當被問到蘇起的看法時，蔡明憲說：「我想這是低估了台灣人民的民主素養，台灣未來的總統和立法委員應該是台灣人民透過民主的過程來決定的。」他呼籲台灣人要有信心，選擇對台灣的未來、安全與社會最安定、最有幫助的候選人。
蔡明憲說，總統候選人為了國家安全，對中國的文攻武嚇，立場應該一致。他認為，無論哪個候選人，都不會接受台灣是中國的一部分，「台灣跟中國未來要談，但是要在和平、平等、有尊嚴的過程談判，不要說是在（台灣）要接受一個中國政策下才來談。但現在中國的態度就是這麼蠻橫」。
這場工作坊邀請蘇起、蔡明憲與其他專家學者分享如何處理美中台關係，以平衡半導體產業與國家安全。蘇起認為，應透過兩岸對話，降低台灣作為美中爭搶的角色，以保障半導體供應鏈，「2024年總統大選後，新的總統應該主動走這條路」。（編輯：馮昭）1120916