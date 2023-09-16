MLB／曾被洋基名將怒譙廢物裁判！最爛主審判決正確率創近5年新低
美國職棒大聯盟（MLB）裁判Angel Hernandez惡名昭彰，曾被球員評選為最不受歡迎裁判，他本身就有過多次離譜誤判，甚至曾被前洋基名將「沙胖」CC Sabathia怒噴：「廢物裁判！」而且經過數據檢驗，Hernandez在昨（15日）國民與海盜之戰的好壞球正確率僅84%，成為近5年好壞球正確率最低的比賽。
記者路皓惟/綜合報導
根據專門處理大聯盟裁判數據的「Umpire Scorecard」資料顯示，Hernandez在15日國民與海盜之戰擔任主審，好壞球正確率為84%（93球中68球正確），其中壞球正確率達95%，但好球正確率僅有65％。
數據分析公司「Codify Baseball」也引用這一項數據，並嘲諷表示：「Hernandez成為過去5年來大聯盟單場比賽最低正確率的主審，這不是開玩笑。」同時，該公司也發布國民與海盜比賽的影片，顯示Hernandez多次將偏離好球帶的壞球判成好球。
美媒《USA Today》也以「Angel Hernandez寫下過去5年來單場最爛吹判紀錄」為標題進行專題報導，並且更嘲諷地表示：「大家熟悉的Angel Hernandez又回來了。」
值得注意的是，Hernandez因腰痛問題，本季一直到7月底才開始執法，雖然他在8月的表現尚可，但「Umpire Scorecard」的數據顯示，最近他又開始回到以前多次離譜判決的狀態。