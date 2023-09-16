iPhone 15系列4款比拚！這支CP值高 15 Pro Max搶到「等2個月」
蘋果iPhone 15 全系列昨（15）晚開放預購，20時一開放預約買氣就超旺，Apple商店進不去，燦坤火速傳戰報，一開放預購就秒殺，果粉們還沒摸過實機就先搶，顯示對這一波期待值相當高。至於一般想要換機的民眾來說，還是會想要等到9月22日開賣後摸摸實機再決定，至於，該選哪一台，Tim哥點出高性價比是iPhone 15 Plus，如果可以的話，捏一下直上Pro系列會是好選擇。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 15全系列已經開放預訂，記者昨（15）晚8時實測，開賣後20分鐘才能順利進到Apple商店下訂，但熱門機的頂規iPhone 15 Pro Max 256GB 原色已經要等上2至3週才能到貨，今（16）日一早再刷一次，同款要到近2個月後才能到貨，可見果粉這波買氣力道相當強。
對於一般想換機的民眾來說該怎麼挑，YouTuber Tim哥認為，今年iPhone 15對應舊機款有明顯升級感，像是加入USB-C、動態島、鏡頭升級到4800萬畫素、A16處理器，性價比高。Tim哥建議如果預算有限，也不需要用到望遠的長焦鏡頭、不需要LiDAR和USB-C高速傳輸，其實iPhone 15就相當夠用。如果想要有更高的CP值就可以選iPhone 15 Plus，除了有上面的新功能之外，螢幕和電池續航力都更好。
當然如果預算夠的話，Tim哥認為Pro系列會更好，今年iPhone 15 Pro系列亮點相當多，包含鈦金屬材質、手感更很好、螢幕邊框更細、USB 3的高速傳輸、自訂義的動作按鍵等等，如果有大量攝影需求甚至可以直上iPhone 15 Pro Max。