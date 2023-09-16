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王必勝替吳欣岱站台　高嘉瑜認：他與基進有交情、我過去沒深交

▲高嘉瑜上午在南港區民活動中心舉行「和平保台，溫暖好政，施政願景說明會」。（圖／記者顏俊強攝，2023.09.16）
▲高嘉瑜上午在南港區民活動中心舉行「和平保台，溫暖好政，施政願景說明會」。（圖／記者顏俊強攝，2023.09.16）

記者陳佩君／台北報導

台灣基進昨正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，衛福部政務次長王必勝趁著午休時間，特別前來祝賀、祝福選舉勝利。對此，該區現任立委高嘉瑜今（16）日受訪時坦言，她和王必勝過去確實沒有深交，會努力擴大支持及認同。

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高嘉瑜上午在南港區民活動中心舉行「和平保台，溫暖好政，施政願景說明會」，並邀請賴清德台北市競選總部主委陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠、賴清德競選辦公室督導江志銘等人出席。

媒體詢問，陳時中下午將替立委吳思瑤輔選，還會幫忙唱歌，是否覺得偏心？高嘉瑜回應，陳時中今天本來在嘉義有行程，因此有和她說要去趕高鐵，這個活動比較臨時，「陳時中部長願意花時間來，我們都很感謝」。

媒體追問，如何看待王必勝趁休息時間，替吳欣岱加油打氣？是否會請陳時中邀王必勝來她的場子？高嘉瑜說，畢竟王必勝不是民進黨黨員、是一名公務人員，可能過去在私人交情上，與基進黨參選人有交情，「那我跟王必勝，其實過去確實也沒有什麼比較深交的地方」。

不過，高嘉瑜提到，在南港的第一個公辦公營住宿長照剪綵上，總統蔡英文、王必勝都有到現場，當時王必勝非常熱情，並稱南港在地的這些服務，他能夠幫忙都會協助，「平常我沒有特別跟他聯絡」，但大家都有各自的朋友、各自的支持的對象，「無論如何，我們都希望爭取更多的支持跟認同，才有辦法擴大在內湖南港能夠勝選的基礎」。

高嘉瑜指出，大家最關心的是，民進黨2024國會能不能過半，尤其內湖南港很關鍵，是對台北市非常重要的一席，相信這是關心她、關心民進黨的朋友們共同的期待。

至於吳欣岱不是朋友嗎？高嘉瑜提到，她跟吳除了這次選舉，之前也沒有任何互動、交流機會，無論如何，願意在內湖南港來打拼、深根，有好的人選或在地方上爭取民眾的支持、服務，「我們都是樂觀其成，但內湖南港過去是藍大於綠，國民黨其實躺著選就有4成以上支持，若只靠少部分的深綠支持，也是不夠，如何能夠在這裡，推出一個最強的參選人、不要保送國民黨、不要讓國民黨躺著選，這是今天共同的期待」。

至於是否會找王必勝幫忙？高嘉瑜提到，找人站台當然是有加分，但最重要還是自己的努力，那如果有更多的人願意來幫忙、願意來給我們支持、鼓勵，相信對選民來講，都是凝聚更大的認同跟支持。

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