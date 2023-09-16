外媒爆料要求設備商延遲交貨　台積電：不評論市場傳聞　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電利空消息讓半導體股跌多，像是美國應材、科林研發、科磊都跌3%以上，最高跌逾7%，而台積電ADR則跌2.3%，來到89.25美元，ASML的ADR則跌3.2%。再加上其他科技股不振，美股四大指數15日皆下挫，其中又以費城半導體跌幅最重，跌幅達3%。
為此，台積電不評論市場傳言，並重申總裁魏哲家7月20日在第二季法說會的說法。也就是今年第三季儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整，預期業務將在第三季，受到公司3奈米製程技術的強勁推進支持，部分抵消客戶持續的庫存調整。
魏哲家之前指出，由於總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及因終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第四季時。
台積電預期2023年半導體市場（不含記憶體）會年減中個位數（mid-single digit）百分比，但在晶圓製造產業方面，現在預計將年減十位數中段（mid-teens）百分比，若以美元計，台積今年全年營收預期將下降約10%。魏哲家也表示，預計無晶圓廠半導體的庫存調整將持續到第三季，才會重新平衡到更健康的水準。