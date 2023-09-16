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外媒爆料要求設備商延遲交貨　台積電：不評論市場傳聞　

▲外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知供應商延遲交付高階晶片製造設備，為此，台積電不評論市場傳聞。（圖／NOWnews資料照片）
▲外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知供應商延遲交付高階晶片製造設備，為此，台積電不評論市場傳聞。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

外媒報導，有消息人士透露，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，消息一出拖累半導體設備商股價，費城半導體昨（15）日整體更是跌逾3%，台積電ADR則跌2.3%。為此，台積電表示不評論市場傳聞。

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路透社報導，台積電對前景感到憂心，因而通知荷蘭艾司摩爾等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，指出台積電的目標是要控制成本，但也反映出公司對市場需求日益審慎。再加上外傳中國大陸北京當局禁止公務員在工作中使用蘋果iPhone，以及華為推出新機採用陸製晶片，都讓台積電感到不安。

台積電利空消息讓半導體股跌多，像是美國應材、科林研發、科磊都跌3%以上，最高跌逾7%，而台積電ADR則跌2.3%，來到89.25美元，ASML的ADR則跌3.2%。再加上其他科技股不振，美股四大指數15日皆下挫，其中又以費城半導體跌幅最重，跌幅達3%。

為此，台積電不評論市場傳言，並重申總裁魏哲家7月20日在第二季法說會的說法。也就是今年第三季儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整，預期業務將在第三季，受到公司3奈米製程技術的強勁推進支持，部分抵消客戶持續的庫存調整。

魏哲家之前指出，由於總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及因終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第四季時。

台積電預期2023年半導體市場（不含記憶體）會年減中個位數（mid-single digit）百分比，但在晶圓製造產業方面，現在預計將年減十位數中段（mid-teens）百分比，若以美元計，台積今年全年營收預期將下降約10%。魏哲家也表示，預計無晶圓廠半導體的庫存調整將持續到第三季，才會重新平衡到更健康的水準。



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